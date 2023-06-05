Україна
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Мене врятував холодильник… Що пережили мешканці знищеного росіянами будинку у передмісті Дніпра

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Червня 2023, 13:00
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