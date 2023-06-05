Мене врятував холодильник… Що пережили мешканці знищеного росіянами будинку у передмісті Дніпра

Російські окупанти продовжують вбивати мирних українців, намагаючись залякати, зламати вільний народ. Учора українці вкотре схилили голови перед трагедією: через російський обстріл цивільного будинку у передмісті Дніпра загинула дворічна дівчинка. Ще 22 особи отримали поранення.

Що пережили мешканці будинку внаслідок ворожого обстрілу, вони розповіли журналістці Вікон Софії Богуцькій.

Місцева мешканка Валентина каже: люди, у яких загинуло дворічне маля, були її сусідами на другому поверсі. Від квартир залишилися купи цегли та особистих речей.

— Дитина — чудо! Красива, кучерява, просто лялечка. Це була їхня перша дитина. Зараз знаходять її речі… це велике горе, — розповідає сусідка.

Сама вона у будинку загубила свою кішку, але впевнена: улюблениця жива.

Коли на мене все впало і посипалося, я бачила її у віконній рамі. Але мене витягували, мені було не до неї.

Момент вибуху жінка добре пам’ятає. Пригадує, що абсолютно спокійна йшла на кухню готувати їсти. За секунду відчула, як на неї падає холодильник, що притиснув жінку до кухонної поверхні.

68-річна жінка кликала на допомогу, почули працівники ДСНС та сусід. Останній прибіг до квартири сусідки, підняв холодильник, і вона змогла вибратися з-під завалів.

— Я ходжу з палицею, у мене коліна хворі. Але тоді я, наче гірська лань, пройшла цими завалами. Мені також допомогли ДСНС.

Внаслідок удару по цивільному будинку пані Валентина отримала багато забоїв та синців, їй зашивали коліно.

Жінка бідкається: улюблена квартира ледь не похоронила її. Врятував той саме холодильник, що собою прикрив її від бетонних уламків. Тепер вона ходить залишками будинку та шукає пакет із документами та грошима, які залишилися у квартирі.

Немає слів. Будь вони прокляті! — каже Валентина про терор росіян.

Вже не вперше росіяни гатять по будинках та цивільних об’єктах у Дніпрі. Спогади тих, хто дивом вижив після удару по лікарні — у нашому іншому матеріалі.

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