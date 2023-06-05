Київ витримав! Ми витримали! Скільки ракет та дронів росіяни випустили на Київ у травні 2023: підрахунок КМВА

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Вероніка Кононенко, редакторка сайту 05 Червня 2023, 17:33
кількість ракет на Київ у травні
Фото: Pexels

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