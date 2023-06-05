Київ витримав! Ми витримали! Скільки ракет та дронів росіяни випустили на Київ у травні 2023: підрахунок КМВА

Травень видався важким, адже жителям Києва не давали спати ворожі ракети. За цей місяць місто витримало чимало тривог, а ППО багато чимало ракет.

У Київській міській військовій адміністрації підрахували кількість ракет, які летіли на столицю у травні. За орієнтовними даними, це:

сім аеробалістичних ракет Кинджал;

13 балістичних ракет Іскандер;

65 крилатих ракет X-101, Х-555 та Калібр;

169 БпЛА.

Тож загалом місто мужньо витримало наліт 254 ракет та літальних об’єктів. У КМВА прокоментували це так:

Ніколи за історію нашої планети… Жодне місто, жодної країни… Не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень.

На жаль, не обійшлося без жертв та руйнувань, тож влада вкотре нагадує не ігнорувати тривоги та спускатися в укриття.

Та важким травень був не лише для Києва, в Дніпрі теж було не спокійно. Одна з ракет зруйнувала будинок у передмісті Дніпра. Що пережили мешканці цього будинку читай у матеріалі.

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