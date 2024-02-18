Накануне российская армия совершила удар по Краматорску, по мирному сектору. Мишенью для ВС РФ стал частный дом, он уничтожен до основания.

К сожалению, есть жертвы среди гражданских.

О последствиях атаки по Краматорску 17 февраля читай в материале.

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Удар по Краматорску: новости сегодня

По данным Донецкой ОВА, 17 февраля российские военные ударили ракетами по Краматорску. Взрывотехники уже установили тип ракет, которыми атаковали город – это Х-22 и Искандер-М, сообщила Нацполиция.

Удар пришелся на жилой дом, в котором находились трое гражданских. От здания почти ничего не осталось, ракеты уничтожили его до фундамента.

Уже известно, что в результате атаки погибла 46-летняя мать и ее 23-летний сын. Их тела извлекли из-под завалов.

Впоследствии стало известно, что на месте трагедии в Краматорске обнаружили фрагменты тела третьей жертвы. Предварительно, это пожилая женщина, бабушка погибшего юноши.

В больницу также доставили супругов пенсионеров, травмированных в результате удара по Краматорску. На момент атаки они были в собственном доме – это мужчина 78 лет и его 75-летняя жена.

Прокуратура Донецкой области уже открыла уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Удар по Краматорску: фото

Еще одно ужасное преступление: удар по Краматорску убил гражданских / 5 Фотографий

Напомним, что от врага страдает не только гражданский сектор, но и военные. Чтобы посмотреть, как изменилась карта боевых действий сегодня — смотри онлайн в нашем другом материале.

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