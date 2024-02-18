Напередодні російська армія вгатила по Краматорську, по мирному сектору. Мішенню для ЗС РФ став приватний будинок, його знищено вщент.

На жаль, є жертви серед цивільних.

Про наслідки атаки по Краматорську 17 лютого читай у матеріалі.

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Удар по Краматорську: новини сьогодні

За даними Донецької ВЦА, 17 лютого російські військові вдарили ракетами по Краматорську. Вибухотехніки вже встановили тип ракет, з яких били по місту – це Х-22 та Іскандер-М, повідомила Нацполіція.

Удар припав на житловий будинок, в якому перебували троє цивільних. Від будівлі не лишилося майже нічого, ракети знищили її до фундаменту.

Уже відомо, що внаслідок атаки загинула 46-річна мати та її 23-річний син. Їхні тіла дістали з-під завалів.

Згодом стало відомо, що на місці трагедії у Краматорську знайшли фрагменти тіла третьої жертви. Попередньо, це літня жінка, бабуся загиблого юнака.

До лікарні також доправили подружжя пенсіонерів, яких травмувало внаслідок удару по Краматорську. Вони були у власному будинку – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.

Прокуратура Донеччини вже відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Удар по Краматорську: фото

Ще один жахливий злочин: удар по Краматорську вбив цивільних / 5 Фотографій

Нагадаємо, що від ворога потерпає не лише цивільний сектор, а й військові. Щоб подивитись, як змінилась карта бойових дій сьогодні — дивись онлайн у нашому іншому матеріалі.

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