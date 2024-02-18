Карта бойових дій 18 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 18 лютого 2024 — річ, за якою пильно стежать мільйони українців. Увага прикута до ситуації на Донеччині та Запоріжжі, де окупаційні війська ціною колосальних людських втрат потроху відтісняють сили ЗСУ.

Але наше командування закликає не панікувати, адже ці землі буде повернуто під прапор вільної України. Найголовніше нині — зберегти безцінний ресурс, наших людей, захисників та захисниць.

Отож, щоб побачити, як змінилась ситуація на полі бою в режимі онлайн — публікуємо карту бойових дій станом на 18 лютого.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають: ситуація в Авдіївці показала, що російські війська мали обмежену й локалізовану перевагу у повітрі. Це дало наземним підрозділам ЗС РФ підтримку авіаційної компоненти й багато в чому вирішило перебіг боїв за місто.

Також відзначається різке збільшення використання росіянами керованих авіаційних бомб, що полегшило наступ ворожих сил.

А от зволікання з наданням Україні зброї та допомоги від західних партнерів нестиме загрозливі наслідки для українських оборонців, адже відкриє шлях ворогу до повторення сценарію, задіяного в Авдіївці – наземна компонента під щільним прикриттям авіації, зокрема КАБ.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом минулої доби відбулось 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 ударів з МЛРС по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Також минулої доби окупанти знову здійснили атаку на Україну з дронів Shahed-136/131. Інформація про цю атаку наразі оновлюється.

Авіацією російські війська вдарили по Харківщині (Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Московка, Загризове); Донеччині (Новосадове, Слов’янськ, Краматорськ, Семенівка, Очеретине, Бердичі, Тоненьке, Терни, Іванівське, Орлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське); Луганщині (Макіївка, Серебрянське лісництво, Білогорівка); Запоріжжя (Роботине, Новодарівка).

Натомість у зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсії для недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також у Бєлгородській області сили РФ нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

На Куп’янському напрямку у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця російські війська наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші військові відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

У напрямку Мар’їнки Сили оборони стримують російські підрозділи у районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Там загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив 13 безуспішних спроб атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські військові продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних сил.

Загалом за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу ЗС РФ та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

А поруч з військовими часом на фронті опиняються й журналісти, аби фіксувати кожен героїчний вчинок оборонців. Читай, як працюють українські воєнкори, коли кожен виїзд може стати останнім.

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