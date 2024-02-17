Зберегти життя! Вихід ЗСУ з Авдіївки — що відомо про рішення та які наступні дії

Останніми днями в Авдіївці точилися надскладні бої. На посилення у місто була відправлення 3-тя штурмова бригада. Військові робили усе, щоб утримати місто. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 17 лютого 2024 року ЗСУ відходять з Авдіївки.

Вихід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

— Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах, — сказав Сирський.

За його словами, наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значних втрат в живій силі та техніці.

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Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо.

3-тя штурмова бригада також зробила свою офіційну заяву стосовно відходу з Авдіївки. Командир бригади Андрій Білецький сказав:

— Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.

Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває, — прокоментував він.

У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення, — пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Крім цього, аналітики ISW відзначають у черговому звіті, що російські сили, ймовірно, зазнають великих втрат у разі атаки на нові українські позиції у відкритому полі.

Окупанти, ймовірно, намагаються перешкодити або запобігти виведенню українських військ з надією завдати їм оперативних втрат у цьому районі, оскільки саме по собі захоплення Авдіївки не принесе жодних оперативних переваг або можливостей для подальших значущих наступів.

Авдіївка — карта бойових дій від 17.02.2024

Відомо також, що у межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу Дозор ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

Під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва Сікач та Характерник, які зображені на фото. Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах, — повідомляють на офіційних сторінках ГУР МО України.

Зберегти життя! Вихід ЗСУ з Авдіївки — що відомо про рішення та які наступні дії / 6 Фотографій

У Головному управлінні розвідки додають, що на цей час спецпризначенці утримують оборону на завчасно підготовлених позиціях, щоб унеможливити подальше просування ворога.

Ситуація складна на різних ділянках фронту. Щоб знати, що відбувається, читай карту бойових дій онлайн.

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