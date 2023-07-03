Война в Украине

Кто из мужчин призывного возраста выезжает из Украины? Статистика от ГПСУ и информация об очередях на границах

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 июля 2023, 17:00
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