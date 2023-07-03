Кто из мужчин призывного возраста выезжает из Украины? Статистика от ГПСУ и информация об очередях на границах

В связи с началом летнего сезона количество украинцев, пересекающих границу, увеличилось. Кто-то едет на отдых, кто-то — на учебу или спортивные соревнования. Читай в нашем материале, кто из мужчин призывного возраста чаще всего выезжает из Украины, а еще об очередях на границах.

Кто из мужчин призывного возраста чаще всего выезжает из Украины

Государственная пограничная служба Украины опубликовала обновленные данные о выезде граждан за границу. До 100-110 тыс. возросло количество лиц, пересекающих государственную границу в связи с летним сезоном.

Оформление мужчин осуществляется в соответствии с условиями пересечения, если на них не распространяются ограничения по выезду за пределы страны.

На основе данных за прошедшие месяцы ГПСУ разработала графику о выезде мужчин. Кто из них больше всего выезжает за границу?

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водители автомобилей, которые работают на предприятиях; 16% — многодетные родители;

многодетные родители; 16% — люди с инвалидностью;

люди с инвалидностью; 7% — непригодные к военной службе;

непригодные к военной службе; 6% — перевозчики гуманитарных грузов;

перевозчики гуманитарных грузов; 10% — другие категории: сопровождение лиц с инвалидностью, служебные командировки госслужбы и забронированные за органами власти; те, кто самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет и другие.

Очереди на границах по состоянию на 3 июля 2023

По состоянию на утро 3 июля 2023 информация об очередях на границах от Западного регионального управления ГПСУ такова: очередей на границе со Словакией, Румынией и Молдовой нет.

Небольшие пробки были на пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией.

На границе с Польшей наиболее загруженными остаются следующие пункты пропуска:

Рава-Русская;

Угринов;

Грушев;

Шегини;

Краковец.

Актуальную информацию об очередях на западных границах ты можешь посмотреть на Facebook Западного управления ГПСУ. Учитывай задержки, когда планируешь поездку за границу.

Ранее мы рассказывали, какие схемы придумывают украинцы, чтоб избежать мобилизации и уехать за границу.

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Фото: Западное управление Госпогранслужбы Украины