Хто з чоловіків призовного віку виїжджає з України? Статистика від ДПСУ та інформація про черги на кордонах

У зв’язку з початком літнього сезону кількість українців, що перетинають кордон, збільшилася. Хтось їде на відпочинок, хтось — на навчання чи спортивні змагання. Читай у нашому матеріалі, хто з чоловіків призовного віку найчастіше виїжджає з України, а ще про черги на кордонах.

Хто з чоловіків призовного віку найчастіше виїжджає з України

Державна прикордонна служба України опублікувала оновлені дані щодо виїзду громадян за кордон. До 100-110 тис. зросла кількість осіб, які перетинають державний кордон з початком літа.

Оформлення чоловіків здійснюється відповідно до умов перетину, якщо на них не поширюються обмеження щодо виїзду за межі країни.

На основі даних за минулі місяці, ДПСУ зробила графіку про виїзд чоловіків. Хто з них найбільше виїжджає за кордон?

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45% — водії ТЗ суб’єктів господарювання;

16% — багатодітні батьки;

16% — люди з інвалідністю;

7% — непридатні до військової служби;

6% — перевізники гуманітарних вантажів;

10% — інші категорії: супровід осіб з інвалідністю, службові відрядження держслужби та заброньованих за органами влади, самостійно виховують дитину до 18 років та інші.

Черги на кордонах станом на 3 липня 2023

Станом на ранок 3 липня 2023 року інформація про черги на кордонах від Західного регіонального управління ДПСУ така: черг на кордон зі Словаччиною, Румунією та Молдовою немає.

Невеличкі затори були на пункті пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною.

На кордоні з Польщею найбільш завантаженими залишаються такі пункти пропуску:

Рава-Руська;

Угринів;

Грушів;

Шегині;

Краківець.

Актуальну інформацію про черги на західних кордонах ти можеш переглянути на Facebook Західного управління ДПСУ. Враховуй затримки, коли плануєш подорож за кордон.

Раніше ми розповідали, які схеми вигадують українці, щоб уникнути мобілізації та втекти за кордон.

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Фото: Західне управління Держприкордонслужби України