Війна в Україні

Хто з чоловіків призовного віку виїжджає з України? Статистика від ДПСУ та інформація про черги на кордонах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Липня 2023, 17:00
Хто з чоловіків призовного віку найчастіше виїжджає з України

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