Схеми втікачів вражають! Що вигадують українці, аби уникнути мобілізації, та яке за це чекає покарання

Оформлюють фіктивне опікунство та усиновлення, вдають із себе вдівців чи тих, хто возить гуманітарку. Аби уникнути мобілізації, чоловіки призовного віку використовують різноманітні схеми перетину державного кордону. Дізнавайся в нашому матеріалі про схеми втікачів за кордон та що вигадують українці, щоб виїхати.

Схеми втікачів за кордон: що вигадують українці, щоб виїхати за кордон

Спершу українці намагалися виїжджати в багажниках та переодягалися в жінок, тепер через фейкові фірми реєструються в системі Шлях. За виїзд з України вони платять до $5 тис. За рік лише на Львівщині через підробку документів відкрили майже тисячу кримінальних проваджень.

Схеми незаконного перетину кордону стають дедалі серйознішими. На 50-річного чоловіка, батька п’ятьох дітей, правоохоронці надягли кайдани через підозру в організації схеми з незаконного переправлення через кордон чоловіків до Польщі.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб уникнути мобілізації, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з України різними незаконними методами.

Спершу, за словами прикордонників, популярною була схема проїзду чоловіків у багажниках чи під виглядом жінок. Проте сьогодні порушники користуються іншими методами, частіше за все підробляють документи.

Купують довідки військово-лікарської комісії про непридатність, підробляють пенсійні посвідчення, — каже інспекторка прикордонного контролю Наталя Герасименко.

Інколи чоловіки додають собі кількох неіснуючих дітей або вдають вдівців, також намагаються виїхати за європейськими паспортами під виглядом іноземців. Інспектори буквально щодня ловлять з десяток таких порушників на кордоні.

Кожну зміну, особливо вночі, ті особи, які хочуть скоїти порушення, вибирають час доби, коли інспектори втомлені, — додає інспекторка Наталя Герасименко.

Перетин кордону за системою Шлях

Найбільш популярна зараз схема незаконного перетину через систему Шлях. Новостворена фірма працевлаштовує водія, якого вносить до реєстру. Чоловік нібито їде за гуманітарною допомогою до Польщі, але назад вже не повертається.

За рік в такий спосіб з України виїхали і забули повернутись близько чотирьох тисяч чоловіків призивного віку. І це лише на ділянці львівських прикордонників.

Тому зараз інспектори ретельно перевіряють кожного водія. Якщо особа їде вперше, то їй приділяється особлива увага. Спочатку з нею проводять бесіду для вивчення всіх документів, і дуже часто відмовляють у пропуску через державний кордон, якщо вона не може підтвердити мету своєї поїздки.

За таку послугу втікачі від мобілізації платять $3-5 тис. організаторам схеми. Проте на охочих виїхати нерідко наживаються і звичайні шахраї. Траплялися випадки, коли за допомогою телеграм-каналів люди перераховували кошти.

Вони домовлялися про райони, де їх мали зустріти і надати їм документи для перетину. Проте ніхто їх не зустрічав і не надавав жодних документів.

Відчайдушні кроки перетнути кордон

Після відмови на кордоні порушники вдаються до відчайдушних кроків — намагаються перейти межу пішки поза пунктом пропуску. До повномасштабного вторгнення в такий спосіб до Європи намагались потрапити здебільшого нелегальні мігранти.

Але після 24 лютого тут почали затримувати українських чоловіків призовного віку. Вони могли зупинятися в населених пунктах прикордоння, чекати настання темряви і далі вирушати в бік сусідньої держави.

Були звичайно і такі, які заздалегідь собі планували мандрівку, мали намір незаконно потрапити до Польщі, прокладали на своїх мобільних пристроях маршрути. За рік поза межами пунктів пропуску на Львівщині затримали 162 порушники.

Усі вони громадяни України — чоловіки призовного віку, як з регіонів, де проходять активні бойові дії, так і західних областей, зокрема і Львівської.

Раніше ми розповідали, що буде з чоловіками, які виїхали з України ще до війни.

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