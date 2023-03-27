Схемы беглецов поражают! Что придумывают украинцы, чтобы избежание мобилизации, и какое за это ждет наказание

Оформляют фиктивное опекунство и усыновление, притворяются вдовцами или теми, кто возит гуманитарку. Чтобы избежать мобилизации, мужчины призывного возраста используют различные схемы пересечения государственной границы. Читай в нашем материале о схемах беглецов за границу и что придумывают украинцы, чтобы выехать.

Схемы беглецов за границу: что придумывают украинцы, чтобы уехать за границу

Сначала украинцы пытались выезжать в багажниках и переодевались в женщин, теперь через фейковые фирмы регистрируются в системе Шлях. За выезд из Украины они платят до $5 тыс. За год только во Львовской области из-за подделки документов открыли почти тысячу уголовных дел.

Схемы незаконного пересечения границы становятся все более серьезными. На 50-летнего мужчину, отца пятерых детей, правоохранители надели наручники из-за подозрения в организации схемы по незаконной переправке через границу мужчин в Польшу.

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С начала полномасштабного вторжения России, чтобы избежать мобилизации, мужчины призывного возраста пытаются уехать из Украины разными незаконными методами.

Сначала, по словам пограничников, популярной была схема проезда мужчин в багажниках или под видом женщин. Однако сегодня нарушители пользуются другими методами, чаще всего поддельными документами.

Покупают справки военно-врачебной комиссии о непригодности, подделывают пенсионные удостоверения, — говорит инспектор пограничного контроля Наталья Герасименко.

Иногда мужчины добавляют себе нескольких несуществующих детей или притворяются вдовцами, также пытаются выехать по европейским паспортам под видом иностранцев. Инспекторы буквально каждый день ловят около десятка таких нарушителей на границе.

Каждую смену, особенно ночью, те лица, которые хотят совершить нарушения, выбирают время суток, когда инспекторы устали, — добавляет инспектор Наталья Герасименко.

Пересечение границы по системе Шлях

Наиболее популярна сейчас схема незаконного пересечения через систему Шлях. Новосозданная фирма трудоустраивает водителя, которого вносит в реестр. Мужчина якобы едет за гуманитарной помощью в Польшу, но обратно уже не возвращается.

За год таким образом из Украины уехали и забыли вернуться около четырех тысяч мужчин призывного возраста. И это только на участке львовских пограничников.

Поэтому сейчас инспекторы тщательно проверяют каждого водителя. Если человек едет впервые, то ему уделяется особое внимание. Сначала с ним проводят беседу для изучения всех документов, и очень часто отказывают в пропуске через государственную границу, если он не может подтвердить цель поездки.

За такую услугу беглецы от мобилизации платят $3-5 тыс. организаторам схемы. Однако на желающих уехать нередко наживаются и обычные мошенники. Бывали случаи, когда с помощью телеграм-каналов люди перечисляли деньги.

Они договаривались о районах, где их должны были встретить и предоставить документы для пересечения. Однако никто их не встречал и не предоставлял никаких документов.

Отчаянные способы пересечь границу

После отказа на границе нарушители предпринимают отчаянные способы — пытаются перейти границу пешком вне пункта пропуска. До полномасштабного вторжения таким образом в Европу пытались попасть в основном нелегальные мигранты.

Но после 24 февраля здесь начали задерживать и украинских мужчин призывного возраста. Они могли останавливаться в населенных пунктах приграничья, ждать наступления темноты и дальше отправляться в сторону соседнего государства.

Были конечно и такие, которые заранее планировали путешествие, намеревались незаконно попасть в Польшу, прокладывали на своих телефонах маршруты. За год вне пунктов пропуска во Львовской области задержали 162 нарушителя.

Все они граждане Украины — мужчины призывного возраста, как из регионов, где проходят активные боевые действия, так и из западных областей, в том числе и Львовской.

Раньше мы рассказывали, что будет с мужчинами, которые уехали из Украины еще до войны.

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