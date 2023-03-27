Украина

Схемы беглецов поражают! Что придумывают украинцы, чтобы избежание мобилизации, и какое за это ждет наказание

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 27 марта 2023, 23:00

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