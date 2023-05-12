Могут ли выезжать за границу во время войны родственники погибших гражданских — что говорит закон и действует ли на практике

С начала введения военного положения в Украине военнообязанные не могут выезжать за границу. Но есть те, кто имеет отсрочку от мобилизации, например многодетные родители несовершеннолетних детей, люди с инвалидностью, опекуны детей-сирот, студенты и т.д.

Также близкие родственники погибших или пропавших без вести военных имеют право на отсрочку от мобилизации и могут выехать за границу. Но действует ли это правило на родственников погибших гражданских? Об этом рассказали юристы для УП.Життя.

Могут ли родственники погибших гражданских выезжать за границу

В статье 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации указан перечень граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации или имеющих отсрочку. Поэтому некоторые из перечня могут выезжать за границу:

люди с инвалидностью;

многодетные родители несовершеннолетних детей;

опекуны;

детей-сирот;

нардепы;

студенты и т.д.

Также в третьей части статьи речь идет о студентах, аспирантах, ученых, родственниках погибших/пропавших участниках АТО, а еще родственниках погибших/пропавших во время полномасштабной войны.

Согласно закону, призыву на военную службу не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра):

погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях; погибли или пропали без вести при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Впрочем, в девятом абзаце третьей части не указан статус военного или гражданского, непосредственно участие в боевых действиях или даже смерть в результате боевых действий.

Могут ли выпустить родственников погибших гражданских на границе

Юристы предполагают, что закон разрешает выезд за границу всем военнообязанным, чьи близкие родственники погибли или исчезли во время ООС и военного положения. Но на практике это может не работать. Очень высока вероятность того, что работники пограничной службы откажут в выезде за границу родственнику погибшего гражданского.

По словам руководителя волонтерского движения Адвокаты ВСУ Евгении Рябеки, у пограничников также могут быть внутренние предписания.

Я цитирую статью, но у пограничников могут быть внутренние предписания, как они работают. Поэтому они говорят, что мы рассматриваем только родственников погибших военных, — говорит Евгения.

Адвокат юридической фирмы Андрей Новак считает, что пересекать границу фактически могут только мужчины-родственники погибших защитников Украины, а не убитых гражданских.

Он сомневается в том, что военкомат поставит соответствующую отметку в военном билете, а пограничник позволит выехать за границу родственнику погибшего гражданского.

В комментарии для УП.Життя на горячей линии ГПСУ ответили, что право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу имеют близкие родственники военных, погибших или пропавших во время обороны государства (начиная с 30 апреля 2018 года).

Но юристы говорят, что в случае отказа в выезде за границу можно обратиться в суд и обжаловать действия того или иного пограничника.

Если ты попадаешь в категорию тех, кто может выезжать за границу, нужно иметь необходимые документы. Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для выезда за границу.

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