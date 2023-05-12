Могут ли выезжать за границу во время войны родственники погибших гражданских — что говорит закон и действует ли на практике

С начала введения военного положения в Украине военнообязанные не могут выезжать за границу. Но есть те, кто имеет отсрочку от мобилизации, например многодетные родители несовершеннолетних детей, люди с инвалидностью, опекуны детей-сирот, студенты и т.д.
Также близкие родственники погибших или пропавших без вести военных имеют право на отсрочку от мобилизации и могут выехать за границу. Но действует ли это правило на родственников погибших гражданских? Об этом рассказали юристы для УП.Життя.
В статье 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации указан перечень граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации или имеющих отсрочку. Поэтому некоторые из перечня могут выезжать за границу:
Также в третьей части статьи речь идет о студентах, аспирантах, ученых, родственниках погибших/пропавших участниках АТО, а еще родственниках погибших/пропавших во время полномасштабной войны.
Согласно закону, призыву на военную службу не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра):
Впрочем, в девятом абзаце третьей части не указан статус военного или гражданского, непосредственно участие в боевых действиях или даже смерть в результате боевых действий.
Юристы предполагают, что закон разрешает выезд за границу всем военнообязанным, чьи близкие родственники погибли или исчезли во время ООС и военного положения. Но на практике это может не работать. Очень высока вероятность того, что работники пограничной службы откажут в выезде за границу родственнику погибшего гражданского.
По словам руководителя волонтерского движения Адвокаты ВСУ Евгении Рябеки, у пограничников также могут быть внутренние предписания.
Я цитирую статью, но у пограничников могут быть внутренние предписания, как они работают. Поэтому они говорят, что мы рассматриваем только родственников погибших военных, — говорит Евгения.
Я цитирую статью, но у пограничников могут быть внутренние предписания, как они работают. Поэтому они говорят, что мы рассматриваем только родственников погибших военных, — говорит Евгения.
Адвокат юридической фирмы Андрей Новак считает, что пересекать границу фактически могут только мужчины-родственники погибших защитников Украины, а не убитых гражданских.
Он сомневается в том, что военкомат поставит соответствующую отметку в военном билете, а пограничник позволит выехать за границу родственнику погибшего гражданского.
В комментарии для УП.Життя на горячей линии ГПСУ ответили, что право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу имеют близкие родственники военных, погибших или пропавших во время обороны государства (начиная с 30 апреля 2018 года).
Но юристы говорят, что в случае отказа в выезде за границу можно обратиться в суд и обжаловать действия того или иного пограничника.
Если ты попадаешь в категорию тех, кто может выезжать за границу, нужно иметь необходимые документы. Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для выезда за границу.
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