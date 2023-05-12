Чи можуть виїжджати за кордон під час війни родичі загиблих цивільних — що каже закон і чи діє на практиці

Від початку введення воєнного стану в Україні військовозобов’язані не можуть виїжджати за кордон. Також є ті, хто має відстрочку від мобілізації, наприклад, багатодітні батьки неповнолітніх дітей, люди з інвалідністю, опікуни дітей-сиріт, студенти тощо.

Також близькі родичі загиблих або зниклих безвісти військових мають право на відстрочку від мобілізації та можуть виїхати за кордон. Але чи діє це правило на родичів загиблих цивільних? Про це розповіли юристи для УП.Життя.

Чи можуть родичі загиблих цивільних виїжджати за кордон під час війни: що сказано в законі

У 23 статті Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначений перелік громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації або мають відстрочку. Тому дехто з переліку може виїжджати за кордон:

люди з інвалідністю;

багатодітні батьки неповнолітніх дітей;

опікуни;

дітей-сиріт;

нардепи;

студенти тощо.

Також у третій частині статті йдеться про студентів, аспірантів, науковців, родичів загиблих/зниклих учасників АТО, а ще родичів загиблих/зниклих під час повномасштабної війни.

Відповідно до закону, призову на військову службу не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра):

загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях; загинули або зникли безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Утім, у дев’ятому абзаці третьої частини не вказано про статус військового чи цивільного, безпосередню участь у бойових діях чи навіть смерть внаслідок бойових дій.

Чи можуть випустити родичів загиблого цивільного за кордон: як діє на практиці

Юристи мають припущення, що закон дозволяє виїзд за кордон усім військовозобов’язаним, чиї близькі родичі загинули або зникли під час ООС та воєнного стану. Але на практиці це може не працювати. Дуже висока ймовірність, що працівники прикордонної служби відмовлять у виїзд за кордон родичу загиблого цивільного.

За словами керівниці волонтерського руху Адвокати ЗСУ Євгенії Рябеки, у прикордонників також можуть бути внутрішні розпорядження.

Я цитую статтю, але у прикордонників можуть бути внутрішні розпорядження, як вони працюють. Тому вони кажуть, ми розглядаємо тільки родичів загиблих військових, — каже Євгенія.

Адвокат юридичної фірми Андрій Новак вважає, що перетинати кордон фактично можуть лише чоловіки-родичі загиблих захисників України, а не вбитих цивільних.

Він має сумніви щодо того, що військкомат поставить відповідну відмітку у військовому квитку, а прикордонник дозволить виїхати за кордон родичу загиблого цивільного.

У коментарі УП.Життя на гарячій лінії ДПСУ відповіли, що право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон мають близькі родичі військових, які загинули або зникли під час оборони держави (починаючи з 30 квітня 2018 року).

Але юристи кажуть, що у разі відмови у виїзді за кордон, можна звернутися до суду й оскаржити дії того чи іншого прикордонника.

Якщо ти потрапляєш у категорію тих, хто може виїжджати за кордон, треба мати необхідні документи. Раніше ми розповідали, які документи треба для виїзду за кордон.

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