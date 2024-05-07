Война в Украине

Вёл за собой десятки и вдохновлял тысячи людей… На фронте погиб 21-летний защитник Азовстали Назарий Гринцевич

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 мая 2024, 17:35
На фронте погиб защитник Азовстали Назарий Гринцевич - что известно

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