Вёл за собой десятки и вдохновлял тысячи людей… На фронте погиб 21-летний защитник Азовстали Назарий Гринцевич

Вчера, 6 мая, на фронте погиб защитник Азовстали Назарий Гринцевич с позывным Гренка. Воину был всего 21 год. Он был одним из самых младших защитников Азовстали. Что известно о воине и причине гибели — читай в нашем материале.

На фронте погиб защитник Азовстали Назарий (Гренка) Гринцевич

Назарий был родом из Винницкой области. Он три месяца держал оборону на Азовстали, позже попал в плен. Четыре месяца Назария держали в колонии на оккупированной территории Донецкой области. Воин был освобожден из плена 21 сентября 2022 года.

После своего освобождения из плена Назарий Гринцевич основал подразделение Контакт 12, где был командиром взвода оптических наблюдателей.

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Информацию о гибели подтвердила группа спецназначения бригады Азов Контакт 12. Воин погиб 6 мая, группа спецназначения не сообщила, на каком направлении это произошло.

— Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами. Гренка — бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии — азовец, который прошел ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранение, прошел вражеский плен и вернулся в строй, — пишут в подразделении.

Своей безграничной энергией и вдохновением он вел за собой десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям. Лучший друг. Лидер. Легенда. Отомстим.

10 марта Назарию исполнился 21 год. Поддержать семью защитника можно по этой ссылке.

Раньше мы рассказывали о гибели на фронте режиссера Сергея Коновала.

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