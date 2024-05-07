Війна в Україні

Вів за собою десятки та надихав тисячі людей… На фронті загинув 21-річний захисник Азовсталі Назарій Гринцевич

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Травня 2024, 17:35
На фронті загинув захисник Азовсталі Назарій Гринцевич — що відомо

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