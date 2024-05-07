Вів за собою десятки та надихав тисячі людей… На фронті загинув 21-річний захисник Азовсталі Назарій Гринцевич

Учора, 6 травня, на фронті загинув захисник Азовсталі Назарій Гринцевич на псевдо Грінка. Воїну був всього 21 рік. Він був одним із наймолодших оборонців Азовсталі. Що відомо про воїна та причину загибелі — читай у нашому матеріалі.

На фронті загинув захисник Азовсталі Назарій (Грінка) Гринцевич

Назарій був родом з Вінничини. Він три місяці тримав оборону на Азовсталі, пізніше потрапив у полон. Чотири місяці Назарія тримали в колонії на окупованій території Донеччини. Воїна звільнили з полону 21 вересня 2022 року.

Після свого звільнення з полону Назарій Гринцевич заснував підрозділ Контакт 12, де був командиром взводу оптичних спостерігачів.

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Інформацію про загибель підтвердила група спецпризначення бригади Азов Контакт 12. Воїн загинув 6 травня, група спецпризначення не повідомила, на якому напрямку це сталося.

— Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. Грєнка — безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом — азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, зазнав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій, — пишуть у підрозділі.

Своєю безмежною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням. Найкращий друг. Лідер. Легенда. Помстимося.

10 березня Назарію виповнився 21 рік. Підтримати родину захисника можна за цим посиланням.

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