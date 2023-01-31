Россияне превратили Бахмут в сплошную руину. Уже несколько месяцев подряд они бьют по уютным улицам и окрестностям города, превращая его в кровавую рану Украины.

Офис Генерального прокурора сообщил, что 31 января в результате очередных российских обстрелов погибли двое гражданских, среди которых — ребенок. Также известно о четырех раненых и повреждении аптеки города.

При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Обстрел Бахмута 31 января

Известно, что вооруженные силы РФ со ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в Бахмуте. В результате российского террора мирного населения 31 января погиб 12-летний парень и один взрослый.

Ранения разной степени тяжести получили четверо горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Повреждены здания магазинов, аптек и другие постройки. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.

Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram подчеркнул, что россияне равняют Бахмут с землей, убивая всех, до кого могут дотянуться.

Все военные преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!

Зверство, присущее россиянам: в Бахмуте в результате обстрела погиб ребенок / 3 Фотографии

Что сейчас происходит в Бахмуте и насколько тяжелые бои выдерживают наши военные — читай в нашем другом материале.

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