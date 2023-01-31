Росіяни перетворили Бахмут на суцільну руїну. Вже кілька місяців поспіль вони б’ють по колись затишних вулицях та околицях міста, перетворюючи його на криваву рану України.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що 31 січня внаслідок чергового російського обстрілу загинули двоє цивільних, серед яких — дитина. Також відомо про чотирьох поранених та пошкодження аптеки міста.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Обстріл Бахмута 31 січня

Відомо, що збройні сили РФ зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у Бахмуті. Внаслідок російського терору мирного населення 31 січня загинув 12-річний хлопець та один дорослий.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога, — йдеться у повідомленні.

Пошкоджено будівлі магазинів і аптек та інші споруди. Наразі точна кількість постраждалих уточнюється.

Прокурори на місцях продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram наголосив, що росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися.

Всі воєнні злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати!

Звірство, притаманне росіянам: у Бахмуті внаслідок обстрілу загинула дитина / 3 Фотографії

Що зараз відбувається у Бахмуті та наскільки запеклі бої витримують наші військові — читай у нашому іншому матеріалі.

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