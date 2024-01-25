Ночная атака в две волны: последствия взрывов в Одессе 25 января

В ночь на 25 января 2024 под ударами российских беспилотников оказались южные регионы. Основной удар враг направил на Одессу, за ночь были совершены две атаки, сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер.

Мы расскажем, что известно о взрывах в Одессе 25 января 2024 года и какие есть последствия.

Одесса взрывы сегодня 25 января 2024 года: что известно

Олег Кипер рассказал, что, несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО по отбиванию вражеских атак, к сожалению, в Одессе есть попадание в промышленный объект, повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Сейчас также смотрят

В Силах обороны Юга сообщают, что ночью враг атаковал двумя волнами южные регионы БПЛА типа Shahed-131/136. Основной удар был сосредоточен по Одессе, шесть человек получили ранения.

11 дронов-камикадзе Силам противовоздушной обороны удалось сбить: десять в Одесской области, один в Николаевской области.

— К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, его госпитализировали.

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побиты.

Четыре человека получили ранения, им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно. Одного из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов, — говорится в сообщении.

Также указано, что было и попадание. Враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ.

Мужчину, рядом проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, он получил ранение обломками разных предметов, разлетавшихся от взрыва. Ему оказали медицинскую помощь, он лечится амбулаторно.

Ночная атака в две волны: последствия взрывов в Одессе 25 января / 3 Фотографии

В последние дни враг усилил обстрелы Харькова. Ранее мы рассказывали о последствиях вечерних обстрелов 23 января 2024 года.

Фото: Олег Кипер

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.