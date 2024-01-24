Погибла даже собачка! В Харькове закончилась аварийно-спасательная операция

Число жертв ракетной атаки по Харькову увеличилось до десяти. 23 января россияне били ракетами по городу трижды: в четыре утра, в семь и около десяти вечера.

Самые масштабные разрушения — в Киевском районе. Возле пятиэтажки, один из подъездов которой разрушила российская ракета, недавно закончилась аварийно-спасательная операция.

Последними спасатели извлекли из-под завалов тела жителей дома: 57-летнего мужчину и 56-летней женщины.

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Тело мужчины спасатели увидели первым под бетоном, а затем уже заметили женщину. До этого на утро 24 января оставалась информация, что под завалами могут оставаться два человека — супруги, поиски которых ждали уже второй день родственники.

Александр, надеявшийся, что спасатели найдут его отца и мачеху, рассказал, что его родные жили на первом этаже и с утра 23 января об их судьбе, а также их двух таксах было ничего не известно.

Также в результате атаки россиян остается более 70 раненых и травмированных. Среди пострадавших девять детей. 21-летний парень, которого вчера удалось извлечь из-под завалов, сейчас находится в реанимации. Перед врачами стоит вопрос, делать ли ампутацию ноги. Девушка пострадавшего вместе с собакой погибла.

В целом ракетными ударами российской армии в Харькове повреждены учебные заведения, жилые многоэтажки, дома в частном секторе, разбит целый квартал.

Ранее мы также рассказывали, как в Харьковской области заработала первая мобильная аптека.

Фото: Олег Синегубов

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