Загинув навіть песик! У Харкові закінчилась аварійно-рятувальна операція

Кількість жертв ракетної атаки по Харкову збільшилася до десяти. 23 січня росіяни били ракетами по місту тричі: о четвертій ранку, о сьомій та близько десятої вечора.

Наймасштабніші руйнування — в Київському районі. Біля п’ятиповерхівки, один із підʼїздів якої зруйнувала російська ракета, нещодавно закінчилась аварійно-рятувальна операція.

Останніми рятувальники дістали з-під завалів тіла жителів будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки.

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Тіло чоловіка рятувальники побачили першим під бетоном, а потім вже помітили жінку. До цього на ранок 24 січня лишалась інформація, що під завалами можуть лишатися двоє людей — подружжя, на пошуки яких чекали вже другий день родичі.

Олександр, який сподівався, що рятувальники знайдуть його батька та мачуху, розповів, його рідні жили на першому поверсі й від вчорашнього ранку про їхню долю, а також їхніх двох такс, було нічого не відомо.

Також внаслідок атаки росіян лишається понад 70 поранених і травмованих. Серед постраждалих дев’ять дітей. 21-річний хлопець, якого вчора вдалося дістати живим з-під завалів, зараз знаходиться в реанімації. Перед лікарями стоїть питання, чи робити ампутацію ноги. Дівчина постраждалого разом із собакою загинули.

Загалом ракетними ударами російської армії у Харкові пошкоджено заклади освіти, житлові багатоповерхівки, будинки у приватному секторі, розбито цілий квартал.

Раніше ми також розповідали, як на Харківщині запрацювала перша мобільна аптека.

Фото: Олег Синєгубов

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