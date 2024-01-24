Третій обстріл за добу, нові руйнування: наслідки вибухів у центрі Харкова ввечері 23 січня

Зранку 23 січня 2024 року окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Харкові, через це десятки людей постраждали, а вісім — загинули.

Вже ввечері 23 січня окупанти знову вдарили по Харкову. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, це був третій обстріл Київського району міста за добу.

Ми розповімо, що відомо про вибухи у Харкові ввечері 23 січня 2024 року.

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Олег Синєгубов сказав, що за попередньою інформацією, після вечірнього обстрілу Харкова є три влучання та пошкодження цивільної інфраструктури.

— Окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто. Профільні служби працюють на місцях, — сказав голова ОВА.

— Знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки або цивільна інфраструктура, як-от магазини, лікарні, аптеки тощо. Агресор вкотре за цей день доводить, що Росія це держава-терорист і прощення їй бути не може, — сказав очільник Харкова Ігор Терехов.

Кількість поранених після вечірнього обстрілу становить вісім осіб, серед них є чотирирічна дівчинка.

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За словами Синєгубова, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.

Коли оголошують ракетну небезпеку, загрозу БпЛА та є сигнал повітряної тривоги, треба йти до укриття чи безпечного місця. Перевірити наявність загрози допоможе карта повітряних тривог.

Фото: Суспільне Харків

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