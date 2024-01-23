Зранку 23 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами. Повітряну тривогу оголосили у різних регіонах України, зокрема і в Києві.

На жаль, у столиці є руйнування. Ми розповімо про наслідки вибухів у Києві сьогодні.

Вибухи у Києві сьогодні: що відомо про обстріл 23.01.2024

У Київській міській військовій адміністрації близько шостої ранку повідомили, що повітряну тривогу оголосили через ракетну небезпеку, а саме загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. У столиці почала працювати протиповітряна оборона.

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Згодом начальник КМВА Сергій Попко розповів, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Також у цьому районі, за попередньою інформацією, відомо про пошкодження одного будинку. Є одна поранена людина.

Очільник Києва Віталій Кличко розповів, що у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. У квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу.

— У житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Відбувається евакуація людей з будинку, — повідомив Кличко.

Пізніше повідомили про пошкодження нежитлової будівлі в Печерському районі столиці.

Крім цього, з’явилася інформація щодо пошкодження одного житлового будинку в Солом’янському районі міста. На місцях працюють підрозділи ДСНС. Віталій Кличко повідомив, що є пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані.

Також у Соломʼянському районі руйнування двоповерхової нежитлової будівлі.

Ракети по житлових будинках в Києві: наслідки вибухів у столиці сьогодні / 3 Фотографії

Загалом, за словами Кличка, на цю мить, вже відомо про 18 постраждалих. З них 13 госпіталізували, зокрема три дитини. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

У КМВА повідомили, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння) та на територію дитячого садочка (без руйнувань та пожежі).

Робота ППО 23 січня 2024

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вночі 23 січня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Усього протягом ночі зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника, більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет Іскандер-М;

керовану авіаційну ракету Х-59.

Коли оголошують повітряну тривогу, треба бути в укритті чи безпечному місці. Перевірити наявність загрози допоможе карта повітряних тривог онлайн.

Фото: КМВА

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