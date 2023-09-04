Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Нині наше традиційне та спокійне життя порушили звуки сирен. Під час повітряної тривоги ми маємо ховатися у безпечному місці, щоб зберегти життя. В той час, як у твоїй області може бути все спокійно, то в іншій — люди мають перебувати в безпечному місці. Можливо, це твої рідні чи друзі.

Тож українці розробили кілька сайтів для відстеження на карті повітряної тривоги онлайн в Україні.

Карта повітряних тривог — єМапа

Вадим Клименко розробив сайт під назвою єМапа за допомогою відкритого міжнародного сервісу OpenStreetMap. Скроль вниз, щоб побачити карту тривог в Україні.

На карті повітряних тривог України ми бачимо області виділені помаранчевим кольором — це означає повітряна тривога. Також, якщо наведемо курсор на область, побачимо о котрій залунали сирени.

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Зелені області означають відбій тривоги, сірі — немає інформації. До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!

Карта повітряних тривог в Україні — ОНЛАЙН

Онлайн карта повітряної тривоги в України

Мапа України на сайті https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ відстежує повітряну тривогу онлайн по областях України. Червоним підсвічують області, де оголошена тривога.

Сайт оновлюється автоматично кожні 25 секунд. Інтерактивну карту повітряної тривоги розробив користувач Twitter з ім’ям @__gm__.

Що ж, тепер у тебе є будь-яка карта тривог на вибір.

Люди в областях, де не має бойових дій, не розуміють навіщо вмикати сирени, якщо немає вибухів. Раніше ми розповідали чому це відбувається і як працює повітряна тривога.

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