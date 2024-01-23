Утром 23 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами. Воздушная тревога была объявлена в разных регионах Украины, в том числе и в Киеве.

К сожалению, в столице есть разрушения. Мы расскажем о последствиях взрывов в Киеве сегодня.

Взрывы в Киеве сегодня: что известно об обстреле 23.01.2024

В Киевской городской военной администрации около шести утра сообщили, что воздушную тревогу объявили из-за ракетной опасности, а именно угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. В столице заработала противовоздушная оборона.

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Позже начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Также в этом районе, по предварительной информации, известно о повреждении одного дома. Есть один раненый человек.

Глава Киева Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар, была обнаружена одна пострадавшая.

— В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты. Происходит эвакуация людей из дома, — сообщил Кличко.

Позже сообщили о повреждении нежилого здания в Печерском районе столицы.

Кроме того, появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. На местах работают подразделения ГСЧС. Виталий Кличко сообщил, что есть пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

Также в Соломенском районе есть разрушение двухэтажного нежилого здания.

Ракеты по жилым домам в Киеве: последствия взрывов в столице сегодня / 3 Фотографии

В целом, по словам Кличко, на данный момент уже известно о 18 пострадавших. Из них 13 госпитализировали, в том числе три ребенка. Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь.

В КГВА сообщили, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Когда объявляют воздушную тревогу, нужно быть в укрытии или в безопасном месте. Проверить наличие угрозы поможет карта воздушных тревог онлайн.

Фото: КГВА

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