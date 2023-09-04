Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Сейчас нашу когда-то традиционную и спокойную жизнь нарушили звуки сирен. Во время воздушной тревоги мы должны скрываться в безопасном месте, чтобы сохранить жизнь.

В то время как в твоей области может быть все спокойно, то в другой люди должны находиться в безопасном месте. Может быть, это твои родные или друзья.

Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине.

Карта воздушной тревоги — єМапа

Вадим Клименко разработал сайт под названием єМапа с помощью открытого международного сервиса OpenStreetMap. Скроль вниз, чтобы посмотреть карту воздушной тревоги.

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На карте воздушных тревог Украины мы видим области, выделенные оранжевым цветом — это означает воздушную тревогу. Также, если наведем курсор на область, увидим во сколько раздались сирены.

Зеленые области означают отбой тревоги, серые — нет информации. Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!

Карта воздушных тревог в Украине — ОНЛАЙН

Карта воздушных тревог Украины онлайн

Карта Украины на сайте https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ показывает актуальную ситуацию с воздушными тревогами в Украине. Красным подсвечивают области, где объявлена тревога.

Сайт автоматически обновляется каждые 25 секунд. Карту сирен разработал пользователь Twitter с именем @__gm__.

Ну что, теперь у тебя есть карта воздушной тревоги на любой вкус.

Люди в областях, где нет боевых действий, не понимают зачем включать сирены, если нет взрывов. Раньше мы рассказывали, почему это происходит и как работает воздушная тревога.

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