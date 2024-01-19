В селах и прифронтовых зонах: в Харьковской области заработала первая мобильная аптека

Страна-агрессор Россия, начавшая войну и полномасштабное вторжение в Украину, нарушила десятки прав людей на нашей территории. Кроме убийств и пыток на временно оккупированных территориях, россияне лишают украинцев в прифронтовых зонах базовых вещей, необходимых для выживания.

Среди нужного, например, доступ к лекарствам. Более 20 тыс. сел, среди которых и оказавшиеся под постоянным огнем врага, не получают достаточного количества лекарств и не имеют аптечных пунктов.

Вместе с тем в августе 2023 года Кабмин разрешил создавать в селах и на прифронтовых территориях так называемые передвижные аптеки. Одна такая мобильная аптека в виде транспортного средства уже заработала в Харьковской области — рассказываем о ней дальше.

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Мобильная аптека в Харьковской области: как работает

Первая передвижная аптека от одной из самых больших сетей аптек в Украине заработала в Харьковской области. В Минздраве отметили, что такие мобильные аптеки будут доставлять лекарства в села и поселки, где нет аптечных пунктов.

Таких насчитывается 80 в Харьковской области.

О прибытии мобильной аптеки жителей будут сообщать местные власти и/или семейный врач.

Также известно, что маршрут мобильной аптеки будет строиться в зависимости от потребностей населенных пунктов, о чем будут сообщать семейные врачи, а также с учетом ситуации в регионе.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил область и объяснил, какие именно лекарства можно будет приобрести в мобильной аптеке.

— В настоящее время аптечные пункты работают только в небольшом количестве сел Украины. Соответственно, это существенно усложняет доступ людей к лекарственным средствам. Для того чтобы решать этот вопрос, мы создали возможности для функционирования мобильных аптек в селах.

Сегодня в Харьковской области начинает свою работу первая мобильная аптека. Теперь жители 80 населенных пунктов области смогут получить необходимые для лечения медпрепараты, в том числе и по государственной программе Доступні ліки, то есть безвозмездно или с небольшой доплатой.

Также Виктор Ляшко добавил, что для еще большей эффективности важно объединить усилия власти и бизнеса для обеспечения доступности медпрепаратов.

Мобильные аптеки работают только в селах и поселках, где нет аптечных пунктов, а также в зонах чрезвычайных ситуаций и прифронтовых участках.

Какие лекарства можно приобрести в мобильной аптеке

Отмечается, что мобильные аптеки могут отпускать как лекарственные средства по рецепту, так и безрецептурные, а ассортимент будет определять лицензиат. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту как бумажному, так и электронному.

В лицензионных условиях прописаны четкие требования к созданию мобильных аптек.

Например, там указано, что автомобиль должен иметь на своем корпусе надпись о мобильном аптечном пункте, а также информацию о принадлежности к определенному лицензиату (аптеки, аптечной сети или другим субъектам, имеющим соответствующие лицензии).

В транспортном средстве должен находиться кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха.

Раньше мы рассказывали тебе, какой врач может выписать электронный рецепт на лекарства и что делать, если терапевт этого не может делать.

Главное фото: Минздрав.

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