С конвейера — сразу по Украине! Какие западные компании поставляют РФ детали для ракет

Анализ обломков ракет, выпущенных Россией по Украине 2 января, показал, что в российских ракетах есть западные комплектующие. То есть РФ снова обходит санкции и закупает микрочипы. Читай подробнее, откуда Россия берет микрочипы для ракет.

Откуда Россия берет микрочипы для ракет и как обходит санкции

Об обходе санкций и где Россия покупает микрочипы рассказало издание BBC Украина. В Киевском институте судэкспертиз исследовали обломки крылатых ракет Х-101. Некоторые обломки ракет позволяют увидеть, что Россия не только использует старые запасы, но и имеет новые компоненты.

Качество чипов за год заметно ухудшилось, как и печать плат, однако РФ все еще имеет доступ к покупке. Массовое производство ракет в России продолжается, в месяц на вражеских заводах могут производить до 130 стратегических и до 115 ракет оперативно-тактического класса.

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Около трети изготовленных ракет РФ хранится в стратегическом резерве. Сейчас враг пытается создать аналоги ключевых компонентов бортовых компьютеров, заменить центральные процессоры и ПЛИС-матрицы. Пока качества иностранных они не достигли.

Некоторые компоненты ракет были изготовлены в 2022 году и поставлены в Россию уже во время санкций. В ракетах были обнаружены американские элементы питания компании Vicor. Кроме того, данные открытой базы компонентов российских ракет свидетельствуют, что для Х-101 использовались детали компаний Intel, Analog Devices, Texas Instruments, AMD, Zilog.

Даты изготовления ракет свидетельствуют, что они выпускаются по Украине сразу с конвейера, что означает дефицит. Дефицит является следствием санкций. Но то, что западные комплектующие попадают в РФ, есть признаком лазеек в санкциях.

Россия использует фирмы-прокладки и покупку через третьи страны, поэтому платит на 15-20% больше, и получает компоненты для ракет. Через Китай идет до 80% косвенного импорта комплектующих для ракет.

Экспорт в Россию вырос из Турции, Казахстана, Кыргызстана. В таком случае решением может стать требование от производителей электроники более тщательных проверок. Также к России и производителям стран, торгующих с ней, можно применить вторичные санкции.

В этом году ЕС может криминализировать обход Россией санкций и предъявить такие требования к банкам.

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