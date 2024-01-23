З конвеєра — одразу по Україні! Які західні компанії постачають РФ деталі для ракет

Аналіз уламків ракет, які Росія випустила по Україні 2 січня, показав, що в російських ракетах є західне комплектовання. Тобто РФ знову обходить санкції та закуповує мікрочипи. Звідки Росія бере мікрочипи для ракет — читай детальніше.

Звідки Росія бере мікрочипи для ракет та як обходить санкції

Про обхід санкцій та де Росія купує мікрочипи розповіло видання BBC Україна. У Київському інституті судекспертиз дослідили уламки крилатих ракет Х-101. Деякі з них дають можливість побачити, що Росія не тільки використовує старі запаси, а й має нові компоненти.

Якість чіпів за рік помітно погіршилася, як і друк плат, проте РФ усе ще має доступ до купівлі. Масове виробництво ракет у Росії триває, на місяць на ворожих заводах можуть виготовляти до 130 стратегічних та до 115 ракет оперативно-тактичного класу.

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Близько третини виготовлених ракет РФ зберігає у стратегічному резерві. Зараз ворог намагається створити аналоги ключових компонентів бортових комп’ютерів, замінити центральні процесори та ПЛІС-матриці. Поки що якості іноземних вони не досягли.

Деякі компоненти ракет були виготовлені у 2022 році та постачені до Росії вже під час дії санкцій. У ракетах знайшли американські елементи живлення компанії Vicor. Крім цього, дані відкритої бази компонентів російських ракет свідчать, що для Х-101 використовувалися деталі компаній Intel, Analog Devices, Texas Instruments, AMD, Zilog.

Дати виготовлення ракет свідчать про те, що вони випускаються по Україні відразу з конвеєра, що означає дефіцит. Дефіцит є наслідком санкцій. Але те, що західне комплектовання потрапляє до РФ, є ознакою прогалин у санкціях.

Росія використовує фірми-прокладки та купівлю через треті країни, через це сплачує на 15-20% більше, і отримує компоненти для ракет. Через Китай йде до 80% непрямого імпорту комплектовання до ракет.

Експорт до Росії зріс із Туреччини, Казахстану, Киргизстану. У такому випадку рішенням може стати вимога від виробників електроніки ретельніших перевірок. Також до Росії та виробників країн, що з нею торгують, можна застосувати вторинні санкції.

Цього року ЄС може криміналізувати обхід Росією санкцій та висунути такі вимоги до банків.

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