Війна в Україні

З конвеєра — одразу по Україні! Які західні компанії постачають РФ деталі для ракет

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Січня 2024, 18:00
Звідки Росія бере мікрочипи для ракет та як обходить санкції

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