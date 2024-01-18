Франция передаст Украине 600 управляемых авиабомб AASM Hammer — какие их характеристики

Франция передает Украине управляемые авиабомбы AASM Hammer, которые называют “умными”. Воздушные силы ВСУ получат их уже в этом месяце. Читай о характеристиках авиабомб AASM Хаммер и что еще о них известно.

AASM Хаммер: характеристики авиабомб, которые прибудут в Украину

О передаче Францией Украине AASM Хаммер сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Украина получит таких 600 штук. Поставлять будут по 50 штук каждый месяц в течение года.

Эти бомбы уже адаптированы под самолеты МиГ, Су и F-16. AASM Хаммер является высокоточным авиационным боеприпасом, действующим в любую погоду. Класс — воздух-земля. Это разработка компании Safran, изготовленная 15 лет назад. У нее есть модификации.

Сейчас также смотрят

Управляемые авиабомбы AASM Hammer совместимы с корпусами бомб на 125, 250, 500 и 1000 кг. Система наведения может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной. Эти бомбы могут использоваться на расстоянии 60-70 км и низкой высоте.

Компания Safran заявляет о 99% успешных применений с истребителей Rafale и F-16.

Тип бомб, поставляемых Францией Украине, пока не разглашался. Комплект авиабомбы состоит из хвостовой части Range Extension Kit, на которую может быть установлен реактивный двигатель, и носовой части.

Раньше мы рассказывали, как управляемые авиационные бомбы влияют на ход войны.

Фото: Safran

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.