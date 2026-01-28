На Сумщине местные категорически против строительства нового военного кладбища — в чем причина

В Сумской общине остро встал вопрос расширения мест для захоронений, в частности, из-за критической ситуации на Аллее Героев Барановского кладбища, где ресурсы почти исчерпаны.

Сейчас там планируется привлечь существующую площадь для создания дополнительных 300 мест, однако общая ситуация в городе остается тревожной: на единственном открытом кладбище по улице Березовая роща свободных участков хватит всего на несколько месяцев.

В Сумской области местные категорически против постройки нового кладбища

Для решения этой проблемы власти разработали проект строительства нового кладбища в селе Новоселица Верхнесыворотской общины, который уже прошел все необходимые этапы экспертиз и согласований.

Несмотря на наличие разрешительных документов, выделенное финансирование на 2026 год и заключенный договор с победителем тендера ООО СУМЫ-СЕРВИС-БУД, реализация инициативы столкнулась с активным сопротивлением местных жителей.

Владельцы усадеб, расположенных неподалеку от потенциальной строительной площадки, категорически не дают согласия на обустройство кладбища, выражая серьезные опасения относительно экологических последствий и общего снижения качества проживания в селе.

Во время выездного совещания представители власти пытались донести до общины Новоселицы важность этого объекта для чествования павших защитников во время войны. Как компромиссный вариант власти предложили жителям содействия в строительстве водопровода и обеспечении населенного пункта централизованным водоснабжением.

Однако люди остались на своей позиции и не поддержали инициативу, поэтому поиск решения, которое удовлетворило бы потребности города и учло интересы местных жителей, продолжается.

