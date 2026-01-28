На Сумщині місцеві категорично проти побудови нового військового цвинтаря — у чому причина

У Сумській громаді гостро постало питання розширення місць для поховань, зокрема через критичну ситуацію на Алеї Героїв Баранівського кладовища, де ресурси майже вичерпані.

Наразі там планують залучити наявну площу для створення додаткових 300 місць, проте загальна ситуація в місті залишається тривожною: на єдиному відкритому кладовищі по вулиці Березовий гай вільних ділянок вистачить лише на кілька місяців.

У Сумській області місцеві категорично проти побудови нового цвинтаря

Для вирішення цієї проблеми влада розробила проєкт будівництва нового цвинтаря у селі Новоселиця Верхньосироватської громади, який уже пройшов усі необхідні етапи експертиз та погоджень.

Попри наявність дозвільних документів, виділене фінансування на 2026 рік та укладений договір із переможцем тендеру ТОВ СУМИ-СЕРВІС-БУД, реалізація ініціативи зіткнулася з активним опором місцевих мешканців.

Власники садиб, розташованих неподалік від потенційного будівельного майданчика, категорично не дають згоди на облаштування цвинтаря, висловлюючи серйозні перестороги щодо екологічних наслідків та загального зниження якості проживання в селі.

Під час виїзної наради представники влади намагалися донести до громади Новоселиці важливість цього об’єкта для гідного вшанування полеглих захисників у часи війни. Як компромісний варіант, влада запропонувала мешканцям сприяння у будівництві водогону та забезпеченні населеного пункту централізованим водопостачанням.

Проте люди залишилися на своїй позиції та не підтримали ініціативу, тому пошук рішення, яке б задовольнило потреби міста та врахувало інтереси місцевих жителів, наразі триває.

