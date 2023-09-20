Раненые, изнасилованные, убитые дети… Мощная речь Елены Зеленской на Генассамблее ООН

Первая леди Украины приняла участие в мероприятии Борьба за будущее: украинские дети в войне. Оно состоялось в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
Цель дискуссии — донести миру насущные потребности и проблемы в сфере защиты детей в условиях полномасштабной войны.
Первая леди Украины обратилась с речью:
— В эти дни исполняется месяц с момента, когда очередная российская ракета, выпущенная по Чернигову, убила шестилетнюю Софию. Она проводила выходной вместе с близкими в центре города. Через несколько дней она должна была идти в первый класс…
Только по официальным данным, с начала российского вторжения у нас погибло 504 ребенка. Еще сотни получили травмы, которые пронесут через всю жизнь, — начала выступление Елена Зеленская.
Только по официальным данным, с начала российского вторжения у нас погибло 504 ребенка. Еще сотни получили травмы, которые пронесут через всю жизнь, — начала выступление Елена Зеленская.
Елена Зеленская рассказала, что Россия похитила более 19 тыс. украинских детей, и это лишь те случаи, о которых известно. На самом деле их гораздо больше. Сейчас Украине удалось вернуть всего 386 детей.
Всем детям в России говорили одно: что они никому не нужны, что они не нужны родителям, собственной стране. Им врали, чтобы разрушить доверие к близким, к себе, к Родине. Кроме этого, им говорили, что они теперь россияне, а Украины никогда не существовало.
Важной и болезненной темой стало и сексуальное насилие — среди пострадавших 13 детей: 12 девочек и один мальчик. Самой младшей жертве было всего 4 года. Опять же, это только те случаи, о которых известно.
Это только те случаи, о которых пострадавшие и их близкие решились рассказать следователям. Так выглядит сейчас детство в Украине, — сказала Первая леди.
Это только те случаи, о которых пострадавшие и их близкие решились рассказать следователям. Так выглядит сейчас детство в Украине, — сказала Первая леди.
Елена Зеленская призвала представителей ООН и страны помочь украинским детям, приложить личные усилия.
— Помогите получить данные о детях, похищенных Россией. Помогите остановить их ассимиляцию и паспортизацию в стране-агрессоре, потому что это принудительно. Помогите остановить допросы, пытки и заключения детей в России.
Помогите остановить обстрелы украинских населенных пунктов. Помогите вывезти детей с оккупированных территорий через специальные безопасные коридоры. И мы призываем весь сознательный мир обеспечить для военных преступников наказание.
Помогите остановить обстрелы украинских населенных пунктов. Помогите вывезти детей с оккупированных территорий через специальные безопасные коридоры. И мы призываем весь сознательный мир обеспечить для военных преступников наказание.
Елена Зеленская рассказала, когда дети после ранений приходят в себя, они спрашивают: “Почему это случилось со мной?”. Никто не знает, что им ответить, потому что это вопрос доверия к миру. И это доверие нужно вернуть нашим детям.
Раньше мы рассказывали, как прошел третий Саммит первых леди и джентльменов.
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