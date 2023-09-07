Новые меморандумы, поддержка Украины и визиты мировых деятелей. Как прошел третий Саммит первых леди и джентльменов

Вчера, 6 сентября, в Киеве состоялся третий Саммит первых леди и джентльменов. Его основала Первая леди Украины Елена Зеленская. Тема Саммита звучала так: Ментальное здоровье: хрупкость и стойкость будущего.

Читай в нашем материале, как прошел третий Саммит первых леди и джентльменов, кто на нем присутствовал, о важных тезисах и итогах.

Третий Саммит первых леди и джентльменов в Киеве — итоги

Саммит собирает ради благородной цели супругов первых джентльменов и леди стран мира. Вчера состоялся третий Саммит, который Елена Зеленская основала в 2021 году. Саммиты призваны обмениваться опытом между странами, сотрудничать ради блага людей.

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Мероприятие было проведено на территории Национального заповедника София Киевская. К нему онлайн и офлайн присоединились 28 глав стран и их партнеры.

Среди них: первая леди Польши Агата Корнгаузер-Дуда, первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, первая леди Государства Израиль Михаль Герцог и другие.

Темой Саммита этого года стало ментальное здоровье украинцев, которые страдают в результате полномасштабной войны. Люди во всем мире в последнее время также испытывали проблемы из-за пандемии коронавируса, катаклизмов и других событий.

— Уже давно для всех сознательных людей — по крайней мере в свободном мире — аксиомой является то, что человеческая жизнь важна. Пора сделать аксиомой и то, что важно и его качество.

А ментальное здоровье — основа этого качества. Невозможно назвать качественной жизнь в постоянной тревоге, страхе, неопределенности, — отметила Елена Зеленская.

Ведущими Саммита стали британский актер, режиссер, писатель Стивен Фрай и украинская журналистка Анна Гомонай. Среди гостей также присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

На Саммите обсудили три блока вопросов:

Ментальное здоровье: баланс устойчивости и хрупкости. Влияние войны на ментальное здоровье. Поколение, которое будет управлять миром через 15 лет.

Кроме этого, были представлены результаты исследования ментального здоровья и отношения к нему в разных странах мира. Согласно им, ментальное здоровье входит в пятерку крупнейших глобальных вызовов будущего.

Результатом саммита первых леди и джентльменов стали:

Заключение 25 меморандумов о медицинском партнерстве. 25 медицинских учреждений получили “побратимов” в разных уголках мира.

Объявление о необходимости поддержки украинских медучреждений.

Партнерство с другими странами для детских больниц.

Исследования и дискуссии о проблемах ментального здоровья.

Исследование и дискуссия о цифровизации и ее влиянии на психику молодежи.

В дискуссиях на разные темы приняли участие известные украинские и иностранные деятели: французский режиссер Мишель Азанавичус, фотографы Влада и Константин Либеровы, актер и режиссер Шон Пенн, актер Ричард Гир, первые леди и джентльмены стран-участниц.

Проведение Саммита стало возможным благодаря средствам бизнес-партнеров и международных организаций.

Ранее мы рассказывали, как выступила Елена Зеленская на Конференции послов 2023.

Фото: Саммит первых леди и джентльменов

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