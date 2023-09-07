Нові меморандуми, підтримка України та візити діячів світу. Як минув третій Саміт перших леді та джентльменів

Учора, 6 вересня, у Києві відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів. Його заснувала Перша леді України Олена Зеленська. Тема саміту звучала так: Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього.

Читай у нашому матеріалі, як минув третій Саміт перших леді та джентльменів, хто був присутній, важливі тези та підсумки.

Третій Саміт перших леді та джентльменів у Києві — підсумки

Саміт збирає задля благородної мети подружжя перших осіб країн світу. Учора відбувся третій Саміт, який Олена Зеленська започаткувала у 2021 році. Саміти покликані обмінюватися досвідом між країнами, співпрацювати задля добробуту людей.

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Захід був проведений на території Національного заповідника Софія Київська. До нього онлайн та офлайн долучилися 28 очільників та очільниць країн та їхні партнери. Серед них: перша леді Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда, перша леді Турецької Республіки Еміне Ердоган, перша леді Держави Ізраїль Міхаль Герцог та інші.

Темою цьогорічного Саміту стало ментальне здоров’я українців, які страждають внаслідок повномасштабної війни. Люди в усьому світі останнім часом також відчували проблеми через пандемію коронавірусу, катаклізми та інші події.

— Уже давно для всіх свідомих людей — принаймні у вільному світі — аксіомою є те, що людське життя важливе. Настав час зробити аксіомою й те, що важлива і його якість.

А ментальне здоровʼя — основа цієї якості. Неможливо назвати якісним життя у постійній тривозі, страху, невизначеності, — зазначила Олена Зеленська.

Ведучими Саміту стали британський актор, режисер, письменник Стівен Фрай та українська журналістка Ганна Гомонай. А серед гостей також були присутні Президент України Володимир Зеленський, держсекретар США Ентоні Блінкен та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

На Саміті обговорили три блоки питань:

Ментальне здоров’я: баланс стійкості та крихкості. Вплив війни на ментальне здоров’я. Покоління, яке керуватиме світом за 15 років.

Крім цього було представлено результати дослідження ментального здоров’я та ставлення до нього в різних країнах світу. Згідно з ними, ментальне здоров’я входить до п’ятірки найбільших глобальних викликів майбутнього.

Результатом Саміту перших леді та джентльменів стали:

Укладення 25 меморандумів про медичне партнерство. 25 медичних закладів отримали “побратимів” у різних куточках світу.

Оголошення про потребу підтримки українських медзакладів.

Партнерство з іншими країнами для дитячих лікарень.

Дослідження та дискусії щодо проблем ментального здоров’я.

Дослідження та дискусія щодо цифровізації та її впливу на психіку молоді.

У дискусіях на різні теми взяли участь відомі українські та іноземні діячі: французький режисер Мішель Азанавічус, фотографи Влада та Костянтин Ліберови, актор і режисер Шон Пенн, актор Річард Гір, перші леді та джентльмени країн-учасниць.

Проведення Саміту стало можливим завдяки коштам бізнес-партнерів та міжародних організацій.

Раніше ми розповідали, як виступила Олена Зеленська на Конференції послів 2023.

Фото: Саміт перших леді та джентельменів

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