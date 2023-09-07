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Нові меморандуми, підтримка України та візити діячів світу. Як минув третій Саміт перших леді та джентльменів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 18:31
У Києві відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів — підсумки

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Нові меморандуми, підтримка України та візити діячів світу. Як минув третій Саміт перших леді та джентльменів
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Нові меморандуми, підтримка України та візити діячів світу. Як минув третій Саміт перших леді та джентльменів
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Нові меморандуми, підтримка України та візити діячів світу. Як минув третій Саміт перших леді та джентльменів
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