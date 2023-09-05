У ментального здоров’я немає кордонів: Олена Зеленська про третій Саміт перших леді та джентльменів

6 вересня 2023 року відбудеться третій Саміт перших леді та джентльменів, започаткований Оленою Зеленською.

На прес-конференції на тему майбутньої події, яка має назву Ментальне здоров’я: стійкість та крихкість майбутнього, перша леді України розповіла, у чому особливість заходу та чому темою обрали саме ментальне здоров’я.

Саміт перших леді та джентльменів 2023: що відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Саміт перших леді та джентльменів — це нова ніша у світовому інформаційному та політичному просторі. Він дає можливість представити Україну на міжнародній арені у новому світлі та закріпити стійкі асоціації інновацій з брендом нашої країни.

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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, що завдяки Саміту перших леді та джентльменів ми підписали угоди та меморандуми з провідними клініками світу. Можемо переймати досвід професіоналів у медичній галузі та ділитися своїм. А також отримали гуманітарну допомогу для лікарень від партнерів.

Зеленська розповіла, що перший Саміт відбувся ще до повномасштабного вторгнення, але 2022 рік перенаправив усі зусилля на порятунок життів. Минулого року під час заходу вдалося зібрати кошти на 92 автомобілі швидкої допомоги для України.

Щодо теми третього Саміту Зеленська говорить так:

— Йдеться не лише про війну, а й про катаклізми, епідемії, землетруси та інші природні катастрофи, економічні кризи, теракти.

Бо вони впливають на свідомість кожного з нас, хоч би в якій країні ми жили. У ментального здоров’я кордонів немає, — наголосила дружина президента.

Вона повідомила, що спеціально для Саміту було проведено унікальне міжнародне соціологічне дослідження. Його на замовлення заходу виконала британська компанія Alligators Solutions в 11 країнах світу, щоб дізнатися, що саме люди в різних країнах вважають найсерйознішим випробуванням для психіки. А також, що найбільше впливає на їхній ментальний стан, а що навпаки — допомагає боротися зі стресами. Усі результати дослідження будуть оприлюднені під час Саміту.

Які теми обговорюватимуть на Саміті перших леді та джентльменів 2023

Темами для обговорення будуть:

шляхи уникнення стигматизації ментальних проблем у суспільстві;

вплив війни на суспільний психічний стан;

покращення ментального здоров’я молоді.

Також уперше створена додаткова локація Mental Stage. На ній за участю міністрів охорони здоров’я із різних країн відбудеться презентація та обговорення нового проекту під патронатом Саміту — міжнародного медичного партнерства.

Крім цього, на локації Mental Stage обговорюватимуть вплив культури на ментальне здоров’я.

Участь у цій дискусії візьмуть світові лідери думок, зірки кіно та мистецтва. Ведучим спеціальної локації Mental Stage буде Тімур Мірошниченко, український голос Євробачення. Ведучими третього Саміту будуть британський актор, режисер, письменник Стівен Фрай та українська журналістка Ганна Гомонай.

За словами Олени Зеленської, на Саміт не витрачено державних коштів. Видатки на його проведення покривають міжнародні організації та бізнес-партнери.

— Саміт уже творить історію в дипломатії. Те, що він працює під час такої страшної війни, — безпрецедентно. І головне — ми, Саміт і Україна як його засновниця змінили й далі змінюємо роль перших леді у світі.

Ми показали новий тип міжнародної організації та спільноти — не ієрархічний, не формальний, а передусім людяний, людино орієнтований, такий, що може змінюватися й змінювати, — переконана Олена Зеленська.

Раніше Олена Зеленська розповідала, що Україна може стати прикладом ментального відновлення. Дивись виступ Олени Зеленської на Конференції послів 2023 за посиланням.

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