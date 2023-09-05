У ментального здоровья нет границ: Елена Зеленская о третьем Саммите первых леди и джентльменов

6 сентября 2023 года состоится третий саммит первых леди и джентльменов, начатый Еленой Зеленской.

На пресс-конференции на тему предстоящего события, которое называется Ментальное здоровье: устойчивость и хрупкость будущего, первая леди Украины рассказала, в чем особенность мероприятия и почему темой выбрали именно ментальное здоровье.

Саммит первых леди и джентльменов 2023 года: что известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что саммит первых леди и джентльменов — это новая ниша в мировом информационном и политическом пространстве. Он позволяет представить Украину на международной арене в новом свете и закрепить устойчивые ассоциации инноваций с брендом нашей страны.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что благодаря Саммиту первых леди и джентльменов мы подписали соглашения и меморандумы с ведущими клиниками мира. Мы можем перенимать опыт профессионалов в медицинской отрасли и делиться своим. А также получили гуманитарную помощь больницам от партнеров.

Зеленская рассказала, что первый Саммит состоялся еще до полномасштабного вторжения, но 2022 перенаправил все усилия на спасение жизней. В прошлом году во время мероприятия удалось собрать средства на 92 автомобиля скорой помощи для Украины.

Относительно темы третьего саммита Зеленская говорит так:

— Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, землетрясениях и других природных катастрофах, экономических кризисах, терактах.

Ведь они влияют на сознание каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. У ментального здоровья границ нет, — подчеркнула супруга президента.

Она сообщила, что специально для Саммита было проведено уникальное международное социологическое исследование. Его по заказу мероприятия проделала британская компания Alligators Solutions в 11 странах мира, чтобы узнать, что именно люди в разных странах считают самым серьезным испытанием для психики. А также, что больше всего влияет на их ментальное состояние, а что, наоборот — помогает бороться со стрессами. Все результаты исследования будут обнародованы во время Саммита.

Какие темы будут обсуждаться на Саммите первых леди и джентльменов 2023

Темами для обсуждения будут:

пути избегания стигматизации ментальных проблем в обществе;

влияние войны на общественное психическое состояние;

улучшение ментального здоровья молодежи.

Также в первый раз создана дополнительная локация Mental Stage. На ней с участием министров здравоохранения из разных стран состоится презентация и обсуждение нового проекта под патронатом Саммита — международного медицинского партнерства.

Кроме того, на локации Mental Stage будут обсуждать влияние культуры на ментальное здоровье.

Участие в этой дискуссии примут мировые лидеры мнений, звезды кино и искусства. Ведущим специальной локации Mental Stage будет Тимур Мирошниченко, украинский голос Евровидения. Ведущими третьего Саммита будут британский актер, режиссер, писатель Стивен Фрай и украинская журналистка Анна Гомонай.

По словам Елены Зеленской, на Саммит не потрачены государственные средства. Расходы на его проведение покрываются международными организациями и бизнес-партнерами.

— Саммит уже творит историю в дипломатии. То, что он работает во время такой страшной войны, беспрецедентно. И главное — мы, Саммит и Украина, как его основательница, изменили и дальше меняем роль первых леди в мире. Мы показали новый тип международной организации и сообщества — не иерархический, не формальный, а прежде всего человечный, человеко ориентированный, способный изменяться и изменять, — убеждена Елена Зеленская.

Ранее Елена Зеленская рассказывала, что Украина может послужить примером ментального восстановления. Смотри выступление Елены Зеленской на Конференции послов 2023 года по ссылке.

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