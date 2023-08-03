Украина может стать примером ментального восстановления! Выступление Елены Зеленской на Конференции послов 2023

2 августа 2023 года в Украине состоялась Конференция послов. Ее традиционно проводят в конце декабря, но в этом году президент Владимир Зеленский поручил провести ее раньше.

Целью мероприятия было провести стратегическую сессию с украинскими дипломатами перед началом политического сезона в странах их пребывания и международных организациях. А также определить шаги по воплощению первоочередных задач по продвижению интересов Украины и работать над их реализацией.

Первая леди Украины Елена Зеленская также выступила на Конференции послов с речью. Она рассказала об организации третьего Саммита первых леди и джентльменов, а также о работе Olena Zelenska Foundation.

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Основные тезисы с выступления Елены Зеленской на Конференции послов

В первую очередь Зеленская поблагодарила всех за сотрудничество и организацию третьего Саммита первых леди и джентльменов. Он состоится в Украине в сентябре и будет посвящен ментальному здоровью.

— Речь идет не только об Украине, но и о мире. Кроме войны, мир сегодня переживает много испытаний, определяющих будущее человечества: это и восстановление после пандемии, природные катаклизмы (землетрясения в Турции и Сирии), стремительные климатические изменения. У кризисов нет границ — всегда повторяю это зарубежным партнерам.

Украина сегодня стала примером во многом. В первую очередь, конечно, в защите человечности и демократии.

Но мы можем стать и примером восстановления, прежде всего, ментального. Ибо только с жизнестойким обществом возможно будущее вообще, — отметила первая леди.

Также она акцентировала на важности взаимодействия посольств Украины и Olena Zelenska Foundation. Рассказала о работе фонда. Она сфокусирована на трех направлениях: гуманитарная помощь, образование, здравоохранение.

Зеленская сообщила о результатах сотрудничества, в частности, об организации отдыха для детей и их семей в Карпатах, помощи Херсонской области, обеспечении учителей необходимой техникой и о другом.

— За год мы сделали многое. Впереди у нас не менее важные задачи и проекты.

Я призываю всех вас действовать, использовать каждую возможность рассказывать об Украине и фонде в частности. Все это спасет жизнь. Много жизней.

И повысит качество этой жизни, жизнестойкость украинцев. Ту же ментальную выносливость, которая так необходима для победы и о которой будем говорить на Саммите, — сказала супруга президента.

Еще она рассказала об украинских аудиогидах в ведущих музеях мира. Сейчас уже есть 67 аудиогидов. Также добавила о договоренностях с Музеем Ван Гога в Амстердаме.

— Его знаменитые подсолнечники будут хорошо сочетаться с украинским языком, потому что для нашей страны это тоже символический образ, — отметила она.

Кроме этого, Зеленская подчеркнула, что сейчас каждый украинец является послом своего государства и защитником его интересов.

Елена Зеленская занимается инклюзивностью и помогает делать жизнь людей с инвалидностью лучше и легче в разных сферах. Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская инициировала автошколы для людей с инвалидностью.

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