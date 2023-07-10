Первые в Украине автошколы для людей с инвалидностью: как проходит обучение и сколько это стоит

В Україні презентували проект автошкіл для людей з інвалідністю. На базі МВС таких поки п’ять, у них відносно небагато учнів. Однак необхідність створення таких закладів величезна.

Через війну кількість людей з інвалідністю в Україні стрімко росте. Досі отримати навички водія для них було непросто, а нині це стає реальністю.

Автошколи із березня запрацювали у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові й Дніпрі. Вчитися там можна частково онлайн, та водійські навички люди з інвалідністю отримують на спеціально переобладнаних машинах. За рік Україна поки здатна підготувати 240 таких водіїв.

Сейчас также смотрят

Альона вчиться кермувати уже десять днів. У жінки вроджене захворювання спинного мозку, тож пересуватися вона може тільки на милицях. Авто, каже, для неї — предмет життєвої необхідності.

Зі здоров’ям по автобусах я не зможу, у нас є старенька машина, чоловік на ній їздить, але я на ній їздити не зможу. Мені потрібен автомат і ручне керування, — розповідає учениця автошколи Альона Гілічук.

Навчання не безкоштовне — за курси, проживання та харчування у безбар’єрному гуртожитку на території одного із закладів Національної академії МВС жінка заплатила 20 тисяч гривень. Та сподівається отримати авто через соціальні фонди. Родина її ідею підтримала.

Розповсюдженню цієї ініціативи сприяє дружина президента Олена Зеленська. Нині — це лише флагманський проект, каже вона, та школи вкрай важливі, адже тут зможуть перевчити тих, кого скалічила війна.

Олена Зеленська переконана, що державну ініціативу мають перехопити приватні автошколи, а подібний центр має бути щонайменше у кожному обласному центрі, адже потреба величезна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!