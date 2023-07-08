Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод

На Закарпатье возле села Яноши строят первый в области мусоросортировочный завод. Его стоимость — почти восемь миллионов евро, территория — 30 гектаров, строят предприятие по европейским экостандартам. Деньги на строительство дали международные партнеры. Завод должен заработать в начале следующего года.

Место выбирали специально посреди поля. Здесь повсюду кипит работа. Одна бригада бурит артезианскую скважину, другая — админздание. Рядом обустраивают огромную площадку для компостирования органических отходов.

Для хранения опасных отходов — батареек, ртутных ламп и аккумуляторов — будет отдельное помещение. На территории обустроят четыре огромных полигона для хранения мусора, непригодного для переработки. Каждый будет вмещать до 300 тысяч тонн. Котлован для первого уже роют.

Сейчас также смотрят

Этот мусоросортировочный завод — европейского уровня, отвечает экологическим нормам. Технологии строительства прошли все экспертизы. Отходы будут хранить слоями. Из них образуется гора, которую впоследствии засадят деревьями.

— На Закарпатье строится первый мусоросортировочный завод, благодаря которому будет снижен уровень загрязненности рек и на территории Венгрии. Венгерское правительство поддержало этот проект суммой почти в 2,5 миллиона евро, ведь денег, предоставленных Евросоюзом, не хватило бы для его сооружения, — рассказывает парламентский госсекретарь Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр.

Все строительные работы должны быть завершены до конца этого года. С начала следующего года завод заработает. Сюда будут свозить бытовые отходы со всего Береговского района, где проживает 200 тысяч человек. Впоследствии проект планируется расширить.

А пока Закарпатье утопает в мусоре. Оно здесь повсюду — вдоль рек и дорог, в лесах и полях. Свалки переполнены. Чтобы очистить всю область, нужно построить четыре таких мусоросортировочных завода.

Напомним, раньше мы рассказывали, какой путь проходит мусор и как начать его сортировать.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!