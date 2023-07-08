Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод

На Закарпатье возле села Яноши строят первый в области мусоросортировочный завод. Его стоимость — почти восемь миллионов евро, территория — 30 гектаров, строят предприятие по европейским экостандартам. Деньги на строительство дали международные партнеры. Завод должен заработать в начале следующего года.
Место выбирали специально посреди поля. Здесь повсюду кипит работа. Одна бригада бурит артезианскую скважину, другая — админздание. Рядом обустраивают огромную площадку для компостирования органических отходов.
Для хранения опасных отходов — батареек, ртутных ламп и аккумуляторов — будет отдельное помещение. На территории обустроят четыре огромных полигона для хранения мусора, непригодного для переработки. Каждый будет вмещать до 300 тысяч тонн. Котлован для первого уже роют.
Этот мусоросортировочный завод — европейского уровня, отвечает экологическим нормам. Технологии строительства прошли все экспертизы. Отходы будут хранить слоями. Из них образуется гора, которую впоследствии засадят деревьями.
— На Закарпатье строится первый мусоросортировочный завод, благодаря которому будет снижен уровень загрязненности рек и на территории Венгрии. Венгерское правительство поддержало этот проект суммой почти в 2,5 миллиона евро, ведь денег, предоставленных Евросоюзом, не хватило бы для его сооружения, — рассказывает парламентский госсекретарь Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр.
Все строительные работы должны быть завершены до конца этого года. С начала следующего года завод заработает. Сюда будут свозить бытовые отходы со всего Береговского района, где проживает 200 тысяч человек. Впоследствии проект планируется расширить.
А пока Закарпатье утопает в мусоре. Оно здесь повсюду — вдоль рек и дорог, в лесах и полях. Свалки переполнены. Чтобы очистить всю область, нужно построить четыре таких мусоросортировочных завода.
Напомним, раньше мы рассказывали, какой путь проходит мусор и как начать его сортировать.
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