Ответственное потребление в Украине — какой путь проходит мусор и как начать его сортировать

Каждый человек является постоянным и немаленьким источником бытовых отходов. Поэтому на наших плечах лежит ответственность за экологическое потребление и заботу об окружающей среде.

В начале сортировки может возникнуть много вопросов: на какие типы делить отходы, куда их сдавать, сколько это стоит и что происходит с мусором после этого?

Издание Украинская правда разобралось, какой путь проходит мусор в нашей стране и с чего начинать сортировку отходов.

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Путь мусора от магазина к переработке

В Европе многие нормы сортировки и переработки мусора уже давно урегулированы на законодательном уровне. В Украине пока этим занимаются общественные и волонтерские организации, а также ответственный бизнес.

С 2017 года в Киеве действует проект Украина без мусора. Его задача глобальная — не только сортировка отходов, но изменение привычек и мышления украинцев.

Какой путь проходит мусор в Украине:

магазин (продажа первичного продукта); домашняя сортировка; станция сортировки; перерабатывающий завод; магазин (продажа вторичного продукта).

Отсортированный дома мусор можно выбросить в специальные контейнеры на улице — отдельно для сухих, органических отходов, стекла, бумаги и пластика.

Затем грузовики коммунального предприятия Киевкоммунсервис собирают отходы и вывозят их на сортировочную станцию. Там пластик сортируется по виду и цвету, готовясь к переработке и повторному использованию.

А вот стеклянные отходы после сортировки направляются на переработку в Гостомель. Просмотреть типы всех контейнеров и места их расположения можно найти на карте КП Киевкоммунсервис.

Впрочем, если вблизи твоего дома нет таких контейнеров, то проект Украина без мусора (УБС) предлагает еще две опции:

самостоятельно приехать на станцию и рассортировать мусор на месте;

заказать вывоз мусора из своего дома (услуга доступна киевлянам и жителям пригорода).

Для второго варианта нужно просто отделить чистое сухое вторсырье и текстиль. Сортировать мусор необязательно. После заказа и оплаты услуги в течение нескольких дней курьер заберет мусор возле дома и отвезет на станцию.

Стоимость такой услуги:

за пакет с миксом отходов — 280 грн;

за маленький пакет с текстилем — 110 грн.

При заказе на сумму свыше 560 грн в стоимость также будет входить досортировка и сжигание. Детальнее об этом можно прочитать здесь.

Есть отдельное предложение для ответственного бизнеса. УБС обустраивает офисы контейнерами для раздельного сбора отходов, вывозит мусор, а также проводит тренинги для работников компании.

Каждая из этих услуг оплачивается отдельно:

установка контейнеров — 380 грн за 1 шт.;

вывоз отходов — 1 125 грн за 1 раз;

обучение персонала — 5,5-10,5 тыс. грн.

Как правильно сортировать мусор

Начинать сортировать мусор можно с разделения отходов на основные категории:

Электроника.

Пластик — бутылки нужно скручивать, чтобы они занимали меньше места, а также снимать с них крышечки и этикетки. Это не касается бутылок из-под масла и бытовой химии. Также из-под бутылей для воды обязательно снять вспененное кольцо полистирола.

Металл.

Стекло — так же нужно снимать с бутылок крышечки, кроме тех, что из-под масла.

Бумага — бумажные отходы должны быть сухими.

Органика — нельзя выбрасывать жидкие пищевые продукты (например, йогурты, соусы и т.п.).

Батарейки.

Здесь возникает другой вопрос — как хранить эти отходы дома. Лучше всего полностью отказаться от мусорных пакетов и хранить мусор в небольших контейнерах.

Для органических отходов можно покупать биоразлагаемые пакеты. Только читай внимательно состав таких пакетов, чтобы там не было пластика или оксодобавки (например, d2w).

Иначе такие “экологические” пакеты разложатся не на кислород и воду, а на микропластик, который опасен для окружающей среды.

Какой мусор нельзя отправлять на переработку

Перед отправкой отходов на сортировочную станцию убедись, что среди них нет:

изделий из ПВХ (поливинилхлорида) — этот материал используется в производстве труб, подоконников, плинтусов, пластиковых карточек, оконных рам, клеенок, линолеума, виниловых пластинок, баннеров и т.п.);

лампочек, термометров, крашеного стекла, керамики, зеркал, термостекла, каленого стекла, защитного стекла для гаджетов, хрусталя, линз и стеклянных ампул;

фармацевтических и медицинских отходов;

батареек;

отходов, контактировавших с жидкостями тела;

использованных средств личной гигиены;

газовых баллонов;

картриджей от принтера;

острых и режущих предметов;

строительных отходов;

окурков;

зажигалок;

больших кусков мебели.

Все эти отходы нужно утилизировать отдельно. Так что выбрасывать их необходимо в отдельные контейнеры. В Киеве их можно найти на специальной карте.

Технологии очень помогают современному человеку. Научиться правильно сортировать и перерабатывать мусор можно даже с помощью камеры в телефоне!

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