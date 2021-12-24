Чтобы сортировать мусор, нужно только камера в смартфоне — новое приложение “Пакован”

Сортировка мусора становится популярным трендом и радует, что этот тренд идет на пользу окружающей среде.

Раньше люди не хотели сортировать мусор, потому что это долго и сложно. Но теперь все гораздо проще. Научиться правильно сортировать и перерабатывать мусор просто с помощью камеры в телефоне.

Команда украинских эко-активистов разработала Приложение “Пакован”. Стоит только просканировать штрихкод с помощью этого приложения, и ты получишь всю необходимую информацию для правильной утилизации упаковки.

Кроме того, в приложении можно получить карту ближайших сортировочных станций. Если упаковка не подлежит переработке, это приложение также предупредит.

Воспользоваться им в тестовом режиме можно в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. В планах разработчиков – выйти на всеукраинский уровень

Идея очень оригинальна. Тебе ничего не нужно кроме камеры в твоем смартфоне. Ты сканируешь штрихкод на упаковке и сразу понимаешь, как ее перерабатывают.

— Подключенная геолокация в твоем смартфоне позволяет тебе сразу же обнаружить пункты приема вторичного сырья, находящегося поблизости от тебя, — говорит эко-активист Роман Кругляков.

Сортировка мусора становится популярным, а главное полезным мировым трендом. Мы хотим, чтобы и ты не был равнодушным и начал это делать, ведь это занимает всего 5 минут днем.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать о сортировке мусора в Украине. Как и с чего лучше начать.