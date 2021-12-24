Щоб сортувати сміття треба лише камера в смартфоні – новий застосунок “Пакован”

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Грудня 2021, 16:05
екододаток пакован

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