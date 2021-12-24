Щоб сортувати сміття треба лише камера в смартфоні – новий застосунок “Пакован”

Сортування сміття стає популярним трендом і радує те, що цей тренд йде на користь навколишньому середовищу.

Раніше люди не хотіли сортувати сміття, бо це довго і складно. Але тепер все значно простіше. Навчитися правильно сортувати та переробляти сміття просто за допомогою камери в телефоні.

Команда українських еко-активістів розробила Застосунок “Пакован”. Варто тільки просканувати штрих-код за допомогою цього застосунку, і ти отримаєш всю необхідну інформацію для правильної утилізації пакування.

Окрім того, в додатку можна отримати карту найближчих сортувальних станцій. Якщо пакування не підлягає переробці, про це додаток також попередить.

Скористуватися ним у тестовому режимі нині можна в Маріуполі, Краматорську та Сєверодонецьку. У планах розробників — вийти на всеукраїнський рівень

Ідея дуже оригінальна. Тобі нічого не потрібно, крім камери у твоєму смартфоні. Ти скануєш штрихкод на упаковці та одразу розумієш, яким чином її переробляють.

— Підключена геолокація у твоєму смартфоні дозволяє тобі одразу ж виявити пункти прийому вторинної сировини, що знаходиться поблизу тебе, — каже еко-активіст Роман Кругляков.

Сортування сміття стає популярним, а головне корисним світовим трендом. Ми хочемо, щоб і ти не був байдужим(-ою) і почав це робити, адже це займає всього 5 хвилин вдень.

Раніше ми розповідали, що треба знати про сортування сміття в Україні. Як і з чого краще почати.