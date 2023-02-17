Відповідальне споживання в Україні — який шлях проходить сміття та як почати його сортувати

Кожна людина є постійним і чималим джерелом побутових відходів. А тому на наших плечах лежить відповідальність за екологічне споживання та турботу про довкілля.

На початку сортування може виникнути багато запитань: на які типи поділяти відходи, куди їх здавати, скільки це коштує та що відбувається зі сміттям після цього.

Видання Українська правда розібралось, який шлях проходить сміття в нашій країні та з чого починати сортування відходів.

Зараз також дивляться

Шлях сміття від магазину до перероблення

У Європі багато норм сортування та перероблення сміття вже давно врегульовано на законодавчому рівні. В Україні поки що цим займаються громадські та волонтерські організації, а також відповідальний бізнес.

З 2017 року в Києві діє проект Україна без сміття. Його завдання глобальне — не лише сортування відходів, а й зміна звичок та мислення українців.

Який шлях проходить сміття в Україні:

магазин (продаж первинного продукту); домашнє сортування; станція сортування; переробний завод; магазин (продаж вторинного продукту).

Відсортоване вдома сміття можна викинути в спеціальні контейнери на вулиці — окремо для сухих, органічних відходів, скла, паперу та пластику.

Потім вантажівки комунального підприємства Київкомунсервіс збирають відходи та вивозять їх на сортувальну станцію. Там пластик сортується за видом та кольором, готуючись до перероблення та повторного використання.

А ось скляні відходи після сортування направляються на перероблення в Гостомель. Переглянути типи всіх контейнерів та місця їх розташування можна знайти на мапі КП Київкомунсервіс.

Утім якщо поблизу твого будинку немає таких контейнерів, то проект Україна без сміття (УБС) пропонує ще дві опції:

самостійно приїхати на станцію та розсортувати сміття на місці;

замовити вивезення сміття зі свого будинку (послуга доступна киянам та мешканцям передмістя).

Для другого варіанту потрібно просто відокремити чисту суху вторсировину та текстиль. Сортувати сміття необов’язково. Після замовлення та оплати послуги протягом кількох днів кур’єр забере сміття біля будинку та відвезе на станцію.

Вартість такої послуги:

за пакет з міксом відходів — 280 грн;

за маленький пакет з текстилем — 110 грн.

У разі замовлення на суму понад 560 грн у вартість також входитиме досортування та спалювання. Детальніше про це можна прочитати тут.

Є окрема пропозиція для відповідального бізнесу. УБС облаштовує офіси контейнерами для роздільного збору відходів, вивозить сміття, а також проводить тренінги для працівників компанії.

Кожна з цих послуг оплачується окремо:

встановлення контейнерів — 380 грн за 1 шт.;

вивезення відходів — 1 125 грн за 1 раз;

навчання персоналу — 5,5-10,5 тис. грн.

Як правильно сортувати сміття

Починати сортувати сміття можна з розділення відходів на основні категорії:

Електроніка.

Пластик — пляшки потрібно скручувати, щоб вони займали менше місця, а також знімати з них кришечки та етикетки. Це не стосується пляшок з-під олії та побутової хімії. Також з-під бутлів для води обов’язково треба зняти спінене кільце полістиролу.

Метал.

Скло — так само потрібно знімати з пляшок кришечки, окрім тих, що з-під олії.

Папір — паперові відходи повинні бути сухими.

Органіка — не можна викидати рідкі харчові продукти (наприклад, йогурти, соуси тощо).

Батарейки.

Тут виникає інше запитання — як зберігати ці відходи вдома. Найкраще буде повністю відмовитись від сміттєвих пакетів та зберігати сміття в невеликих контейнерах.

Для органічних відходів можна купувати біорозкладні пакети. Тільки читай уважно склад таких пакетів, щоб там не було пластику або оксодобавки (наприклад, d2w). Інакше такі “екологічні” пакети розкладуться не на кисень і воду, а на мікропластик, який небезпечний для довкілля.

Яке сміття не можна відправляти на перероблення

Перед відправленням відходів на сортувальну станцію переконайся, що серед них немає:

виробів з ПВХ (полівінілхлориду) — цей матеріал використовується у виробництві труб, підвіконь, плінтусів, пластикових карток, віконних рам, клейонок, лінолеуму, вінілових платівок, банерів тощо);

лампочок, термометрів, фарбованого скла, кераміки, дзеркал, термоскла, гартованого скла, захисного скла для гаджетів, кришталю, лінз та скляних ампул;

фармацевтичних та медичних відходів;

батарейок;

відходів, що контактували з рідинами тіла;

використаних засобів особистої гігієни;

газових балонів;

картриджів від принтера;

гострих та ріжучих предметів;

будівельних відходів;

недопалків;

запальничок;

великих шматків меблів.

Усі ці відходи потрібно утилізувати окремо. Тож викидати їх необхідно в окремі контейнери. У Києві їх можна знайти на спеціальній мапі.

Технології дуже допомагають сучасній людині. Навчитися правильно сортувати та переробляти сміття можна навіть за допомогою камери в телефоні! Читай, як працює мобільний застосунок для сортування сміття Пакован.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!