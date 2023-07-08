Більше ніякого сміття! На Закарпатті будують перший сміттєсортувальний завод

На Закарпатті біля села Яноші будують перший в області сміттєсортувальний завод. Його вартість — майже вісім мільйонів євро, територія – 30 гектарів, зводять підприємство за європейськими екостандартами. Гроші на спорудження дали міжнародні партнери. Завод має запрацювати на початку наступного року.

Місце обирали спеціально посеред поля. Тут повсюди вирує робота. Одна бригада бурить артезіанську свердловину, інша — зводить адмінбудівлю. Поруч облаштовують величезний майданчик для компостування органічних відходів.

Для зберігання небезпечних відходів — батарейок, ртутних ламп та акумуляторів — буде окреме приміщення. На території облаштують чотири величезні полігони для заховання сміття, непридатного для переробки. Кожен вміщатиме до 300 тисяч тонн. Котлован для першого уже риють.

Зараз також дивляться

Цей сміттєсортувальний завод — європейського рівня, відповідає екологічним нормам. Технології будівництва пройшли всі експертизи. Відходи захоронюватимуть шарами. З них утвориться гора, яку згодом засадять деревами.

— На Закарпатті будується перший сміттєсортувальний завод, завдяки якому буде знижений рівень забрудненості річок і на території Угорщини. Угорський уряд підтримав цей проєкт сумою майже у 2,5 мільйони євро, адже грошей, які надав Євросоюз, не вистачило б для його спорудження, — розповідає парламентський держсекретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

Усі будівельні роботи мають завершити до кінця цього року. Від початку наступного року завод запрацює. Сюди звозитимуть побутові відходи з усього Берегівського району, де живе 200 тисяч людей. Згодом проект планують розширити.

А поки Закарпаття потопає у смітті. Воно тут повсюди — вздовж річок і доріг, у лісах і полях. Звалища переповнені. Щоб очистити всю область, треба побудувати чотири такі сміттєсортувальні заводи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який шлях проходить сміття та як почати його сортувати.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!