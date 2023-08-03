Україна може стати прикладом ментального відновлення! Виступ Олени Зеленської на Конференції послів 2023

2 серпня 2023 року в Україні відбулася Конференція послів. Її традиційно проводять наприкінці грудня, але цього року президент Володимир Зеленський доручив провести її раніше.

Метою заходу було провести стратегічну сесію з українськими дипломатами перед початком політичного сезону в країнах їхнього перебування та міжнародних організаціях. А також визначити кроки задля втілення першочергових завдань із просування інтересів України та працювати над їх реалізацією.

Перша леді України Олена Зеленська також виступила на Конференції послів з промовою. Вона розповіла про організацію третього Саміту перших леді та джентльменів, а також роботу Olena Zelenska Foundation.

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Основні тези з виступу Олени Зеленської на Конференції послів

Насамперед Зеленська подякувала всім за співпрацю та організацію третього Саміту перших леді та джентльменів. Він відбудеться в Україні у вересні та буде присвячений ментальному здоров’ю.

— Ідеться не лише про Україну, а й про світ. Окрім війни, світ сьогодні переживає багато випробувань, які визначають майбутнє людства: це й відновлення після пандемії, природні катаклізми (землетруси в Туреччині та Сирії), стрімкі кліматичні зміни. Кризи не мають кордонів — завжди повторюю це закордонним партнерам.

Україна сьогодні стала прикладом багато в чому. Найперше, звісно, в захисті людяності та демократії.

Але ми можемо стати й прикладом відновлення, насамперед ментального. Бо лише з життєстійким суспільством можливе майбутнє взагалі, — зазначила перша леді.

Також вона акцентувала на важливості взаємодії посольств України та Olena Zelenska Foundation. Розповіла про роботу фонду. Вона сфокусована на трьох напрямах: гуманітарна допомога, освіта, охорона здоров’я.

Зеленська повідомила про результати співпраці, зокрема про організацію відпочинку для дітей та їх родин у Карпатах, допомогу Херсонщині, забезпечення вчителів необхідною технікою тощо.

— За рік ми зробили багато. Попереду в нас не менш важливі завдання та проекти.

Я закликаю всіх вас діяти, використовувати кожну можливість розповідати про Україну та фундацію зокрема. Усе це врятує життя. Багато життів.

І підвищить якість цього життя, життєстійкість українців. Ту саму ментальну витривалість, яка так необхідна для перемоги й про яку говоритимемо на Саміті, — сказала дружина президента.

Ще вона розповіла про українські аудіогіди у провідних музеях світу. Зараз уже є 67 аудіогідів. Також додала про домовленості з Музеєм Ван Гога в Амстердамі.

— Його знаменитим соняшникам дуже личитиме українська, бо для нашої країни це теж символічний образ, — зазначила вона.

Крім цього, Зеленська наголосила, що зараз кожен українець є амбасадором своєї держави та захисником її інтересів.

Олена Зеленська займається інклюзивністю та допомагає робити життя людей з інвалідністю кращим та легшим у різних сферах. Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська ініціювала автошколи для людей з інвалідністю.

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