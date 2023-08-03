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Україна може стати прикладом ментального відновлення! Виступ Олени Зеленської на Конференції послів 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Серпня 2023, 12:30
Олена Зеленська на Конференції послів 2023: основні тези з виступу
Фото: Сайт президента України

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