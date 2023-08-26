Это послание миру — Украина борется: интервью стилистки первой леди об одежде во время войны

Каждое историческое событие в мире создает сдвиг и в мире моды. Если пандемия научила нас одеваться в более уютные вещи, то полномасштабная война заставила многих сменить гражданскую одежду на пиксель.

Но даже когда президент Украины перешел на гардероб цвета хаки, первая леди продолжает транслировать миру украинский стиль и определенные послания своим способом.

В этом ей помогает основательница бренда Gunia Project Наталья Каменская, которая почти два года отвечает за образы первой леди. Стилистка в интервью изданию ELLE.UA рассказала об особенностях своей работы.

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О начале работы с первой леди

Предложение поработать с первой леди было для меня неожиданным и одновременно интересным, потому что это не типичный клиент. Но я решила принять вызов, потому что все новое меня привлекает. Такой работы у меня никогда не было, поэтому я согласилась. Я успешно прошла собеседование с Еленой Владимировной, и так началось наше сотрудничество.

Как это работать с Еленой Зеленской

Я взрослый опытный человек, со своим брендом. Поэтому я предполагала вариант, что мы можем не сойтись по характеру, ведь чем старше мы становимся, тем труднее строить личную коммуникацию. Но решила попробовать.

Для меня в работе главное — это синергия и комфорт. В общении с первой леди я сохраняю субординацию, но мне кажется, что у нас очень хорошие и открытые отношения. У нас нет ссор, есть обсуждение разных точек зрения. Поэтому я чувствую себя комфортно и, надеюсь, Елена тоже.

Она учится каждый день, и мне приятно наблюдать за ней и брать с нее пример. Елена меня вдохновляет.

О первой неформальной встрече

Когда стало ясно, что мы будем сотрудничать, Елена Владимировна пригласила меня на ужин, чтобы познакомиться поближе. Я отправилась в резиденцию с мыслями, что меня сейчас будут встречать дворецкие, но мне открыла дверь сама Елена. Она была в худи, кедах и джинсах.

Первая леди принесла мне закуски и пригласила к ужину. Где-то в 21:30 домой пришел президент, сам пошел на кухню, взял еду из холодильника и подсел к нам. Было так приятно, что человек, до позднего вечера работавший, абсолютно просто и открыто присоединился к нам за ужином.

Первое, что я еще тогда для себя отметила, — это человечность президента и его супруги, которая мне очень импонирует.

О вкусах первой леди

Важно отметить, что у Елены Владимировны ко мне уже было выбрано направление ее стиля, в центре которого ориентир на украинских дизайнеров.

И это тоже, по-моему, очень крутая история, ведь первая леди рассказывает не только об образовании, культуре, социальных проблемах, но и об украинском дизайне.

О формировании гардероба первой леди

Когда я вступала в должность, у Елены Владимировны был довольно маленький гардероб: всего несколько рейлов одежды и десять пар обуви. И я была искренне удивлена такой позицией. Помню, как она сказала: “Мне не нужно много одежды. Я не хочу каждый день выходить в новом. Я, напротив, хочу смартгардероб, где вещи удачно сочетаются между собой”.

Елена Владимировна имеет супервид, она молодая, красивая женщина с горящими глазами, с острым умом.

Она действительно классная, и мне хотелось, чтобы гардероб не делал ее никем другим, каким-то условным персонажем, еще одной первой леди, только подчеркивал, продолжал ее. Потому пару месяцев мы искали баланс.

О военном гардеробе первой леди

С президентом у них очень разные роли, поэтому военная форма или футболка цвета хаки — вполне понятный образ для главнокомандующего страны, в которой идет война. Любые переговоры, которые сегодня ведет наш президент по поводу войны, — это военная история. А первая леди общается с миром несколько иным образом.

На мой взгляд, сейчас костюм лучше передает состояние украинской женщины. Это как символ того, что мы собраны, сильны и всегда готовы. А брючный костюм мужского кроя тем более придает уверенность. Почему первая леди все чаще появляется в костюмах? Это послание миру — Украина борется.

Это послание миру — Украина борется: интервью стилистки первой леди об одежде во время войны / 9 Фотографий

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