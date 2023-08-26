Це послання світу — Україна бореться: інтерв’ю стилістки першої леді про одяг під час війни

Кожна історична подія у світі створює зрушення й у світі моди. Якщо пандемія навчила нас одягатись у більш затишні речі, то повномасштабна війна змусила багатьох змінити цивільне вбрання на піксель.

Та коли навіть президент України перейшов на гардероб кольору хакі, перша леді продовжує транслювати світу український стиль та певні послання у свій спосіб.

У цьому їй допомагає засновниця бренду Gunia Project Наталія Каменська, яка майже два роки також відповідає за образи першої леді. Стилістка в інтерв’ю виданню ELLE.UA про особливості своєї роботи.

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Про початок роботи з першою леді

Пропозиція попрацювати з першою леді була для мене неочікуваною і водночас цікавою, тому що це не типовий клієнт. Але я вирішила прийняти виклик, оскільки все нове мене приваблює. Такої роботи в мене ніколи не було, тож я погодилася. Я успішно пройшла співбесіду з Оленою Володимирівною, і так почалася наша співпраця.

Як це працювати з Оленою Зеленською

Я доросла досвідчена людина, зі своїм брендом. Тому я припускала варіант, що ми можемо не зійтися характерами, адже чим старшими ми стаємо, тим важче будувати особисту комунікацію. Але вирішила спробувати.

Для мене в роботі головне — це синергія і комфорт. У спілкуванні з першою леді я зберігаю субординацію, та мені здається, в нас дуже добрі й відкриті стосунки. У нас немає сварок, є обговорення різних точок зору. Тому я почуваюся комфортно і, сподіваюся, Олена також.

Вона вчиться кожного дня, і мені приємно спостерігати за нею і брати з неї приклад. Пані Олена мене надихає.

Про першу неформальну зустріч

Коли стало зрозуміло, що ми будемо співпрацювати, Олена Володимирівна запросила мене на вечерю, аби познайомитися ближче. Я вирушила до резиденції з думками, що мене зараз будуть зустрічати дворецькі, але мені відчинила двері сама пані Олена. Вона була в худі, кедах і джинсах.

Перша леді сама принесла мені закуски та запросила до вечері. Десь о 21:30 додому прийшов президент, сам пішов на кухню, взяв свою їжу з холодильника і підсів до нас. Було так приємно, що людина, яка до пізнього вечора працювала, абсолютно просто і відкрито приєдналася до нас за вечерею.

Перше, що я ще тоді для себе відзначила, — це людяність президента і його дружини, яка мені дуже імпонує.

Про вподобання першої леді

Важливо відзначити, що в Олени Володимирівни до мене вже був обраний напрям її стилю, в центрі якого орієнтир на українських дизайнерів.

І це теж, як на мене, дуже крута історія, адже перша леді розповідає не тільки про освіту, культуру, соціальні проблеми, а й про український дизайн.

Про формування гардероба першої леді

Коли я заходила на посаду, в Олени Володимирівни був досить маленький гардероб: всього кілька рейлів одягу і десять пар взуття. І я була щиро здивована такою позицією. Пам’ятаю, як вона сказала: “Мені не потрібно багато одягу. Я не хочу щодня виходити в новому. Я, навпаки, хочу смартгардероб, де речі вдало поєднуються між собою”.

Олена Володимирівна має супервигляд, вона молода, красива жінка з очима, що горять, з гострим розумом.

Вона справді класна, і мені хотілося, щоб гардероб не робив її ніким іншим, якимось умовним персонажем, ще однією першою леді, тільки підкреслював, продовжував її. Тому пару місяців ми шукали баланс.

Про воєнний гардероб першої леді

З президентом у них дуже різні ролі, тому військова форма чи футболка кольору хакі — це цілком зрозумілий образ для головнокомандувача країни, в якій триває війна. Будь-які перемовини, які сьогодні веде наш президент стосовно війни, — це військова історія. Перша ж леді комунікує зі світом у дещо інакший спосіб.

Як на мене, зараз костюм краще передає стан української жінки. Це як символ того, що ми зібрані, сильні й завжди готові. А брючний костюм чоловічого крою тим паче додає впевненості. Чому перша леді все частіше з’являється у костюмах? Це посилання світу — Україна бореться.

Це послання світу — Україна бореться: інтерв’ю стилістки першої леді про одяг під час війни / 9 Фотографій

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