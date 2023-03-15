Коли одяг розмовляє: що промовляють найгучніші образи українських представників та як працює “гардеробна політика” у психології

Усе починалося з невеличких клаптиків, які не надто нагадували одяг. Та саме з тих давніх часів бере свій початок історія моди.

Кожен обирав близьку йому функцію одягу, але він завжди залишався соціальним елементом. Хтось прагнув прикрити оголеності, комусь був важливий власний комфорт, тож певні елементи мали бути теплими й зручними.

Та чим далі заходило людство у своєму розвитку, тим частіше одяг почав відігравати роль слів, а певні образи промовляли до аудиторії цілі промови.

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Дизайнери почали вносити нові сенси у свої колекції, а політики — використовували окремі елементи, аксесуари та навіть колір як невіддільну частину власних промов. І поки лунали слова, що не завжди мали пряме значення, звичайна брошка могла висловити значно гучнішу та однозначну позицію особи.

Одяг продовжує виконувати свою функцію обладунків для політичних зрушень навіть під час війни. Здавалося б, що саме зараз, коли на фронті палають з новою силою битви за життя, немає сенсу говорити про якісь футболки чи хусточки. Подумати тільки, навіть президент країни змінив офіційний стиль на простіший!

Втім, як повномасштабна війна вплинула на кожну людину у нашій країні: від її самосприйняття до стилю одягу, так і прості, здавалося б, речі здатні внести корективи у хід війни. Не дарма ж існує ефект метелика, за яким найдрібніша річ здатна змінити хід історії.

Тому Вікна зібрали аналітику від стилістів, які визначили, про що говорить одяг представників України на міжнародній арені. Також з психологом та психотерапевтом Олегом Следем ми розібралися, як зовнішній вигляд політиків впливає на настрої у суспільстві та психоемоційний стан пересічного українця.

Від костюмів до патріотичних футболок і тактичного одягу

Запеклі битви за нашу незалежність розпочалися ще у 2014 році, але саме повномасштабна війна 2022 року змусила багато речей кардинально змінитись. Так, президент України, який раніше одягався лише відповідно до дрес-коду, змінив костюми та білі сорочки на тактичний одяг кольору хакі.

Як зізнавався Володимир Зеленський в інтерв’ю для видання ZDF, на початку повномасштабної війни він мав усього кілька футболок, які носив по черзі. Згодом це помітили військові та магазини тактичного одягу й почали передавати президенту подарунки. Тож завдяки цьому зараз президент України має близько 20 футболок.

Військові це побачили та почали передавати мені футболки. Потім почали наші українські виробники й модельєри. Всім хотілось, щоб їх футболка була на мені.

Попри те, що Володимир Зеленський має право замість тактичного одягу носити військову форму за законом, але він не зловживає своїми можливостями. Так само на це має право й міністр оборони Олексій Резніков, але він, як і президент, залюбки обирає патріотичні футболки та поєднує їх із тактичним одягом.

Такий вибір більш зручних елементів гардероба може свідчити не лише про практичність та прагнення відповідати духу воєнного часу. Адже з початком повномасштабної війни більшість українців забули про офіційний, красивий та часом незручний одяг, а йому на зміну прийшли звичайні спортивки.

Психолог та психотерапевт Олег Следь зазначає, що коли президент країни одягається так само, як і його народ, то це створює відчуття об’єднання та зближення. Завдяки цьому відчувається контакт та розуміння, що всі на одній хвилі.

Це певною мірою не створює психоемоційну прірву. Складається враження, що всі зараз про одне — переживання, ситуацію, реальність. Думаю, це подає такий знак, що я вас розумію.

Самі ж патріотичні футболки, які обирають як пересічні українці, так і представники керівництва країни, стали не лише віянням моди. Вони є також проявом бажання людини знайти свою приналежність до певної групи, тобто об’єднатись зі своїми, знайти українців та розділити з ними свої почуття.

Такий символізм деколи як орієнтир для відчуття внутрішньої опори для психоемоційного стану.

Олег Следь запевняє, що людині важливо бачити, що щось збігається з її внутрішніми відчуттями. Так вона вибудовує внутрішні опори, які допомагають їй витримати складні випробування.

Також простий стиль президента може працювати ще і як віддзеркалення, тобто давати розуміння, що людина, яка одягається, як він, має стільки ж влади над ситуацією, скільки й він.

Це можливість ототожнити себе з президентом та відчути свою владу.

Ототожнити президента можна і з українськими захисниками, але не проводити повне злиття цих фігур. Тобто голова країни постає перед українцями водночас простим громадянином, батьком, який має владу, та захисником, який працює на захист незалежності.

Переважно Володимир Зеленський обирає бренди тактичного одягу, які виготовляють предмети гардероба для спорту та активного відпочинку, як полювання чи риболовля. Обирає, що вдягати, президент також сам, чим теж значно наближується до народу.

Самі ж українці, своєю чергою, прагнуть стати ближчими до голови держави. Про це свідчить рівень продажів елементів гардероба, які одягав на себе президент. Наприклад, куртку вітчизняного бренду тактичного одягу, яку Володимир Зеленський обрав для поїздки у звільнений Херсон, розкупили у той самий день, коли президент з’явився на публіці.

І таке наслідування характерне навіть для іноземців, які прагнуть стати ближчими до образу президента незламної країни. Подібні тенденції допомагають не лише краще порозумітися та зблизитись ментально із західними партнерами, але й вчергове допомогти українським військовим.

Наприклад, продаж оливкової флісової кофти президента України, яку він одягав на зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії у квітні 2022 року. На аукціоні Christie’s у Лондоні її продали за $111 тис.



Стиль кежуал — порушення дрес-коду чи підтвердження слів

Перша за час повномасштабної війни поїздка президента України Володимира Зеленського була за кордон на зустріч із президентом США Джо Байденом. Та замість традиційного для таких випадків костюма та білої сорочки він обрав штани карго кольору хакі та світшот із тризубом.

Критики очільника нашої держави одразу засудили його за порушення протоколу, яке яскраво впадало у вічі на тлі з темно-синім костюмом Джо Байдена. Так само, на перший погляд, не завжди дотримується дрес-коду й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Однак Олег Следь зазначає, що “гардеробна політика” виправдана з погляду психології. Річ у тім, що якщо українські представники, які розповідають про жорстоку війну в Україні та просять допомоги, були б одягнені у брендові та коштовні речі, їм було б складно повірити.

На це можуть відреагувати з певною недовірою та сумнівами, чи дійсно ця людина говорить правду.

Самі ж політики, незважаючи на те, чи закладають вони у свій зовнішній вигляд такий підтекст, проводять паралель між собою на своїм народом. Тобто перед західними партнерами постають справді як представники, які репрезентують пересічних громадян України — зі своїми болями, переживаннями та проблемами.

Ніби промовляють: “Я в одній ситуації з народом. Я — цей народ”. Як простий громадянин, який теж перебуває у скрутному становищі, у важких психоемоційних переживаннях.

Отже, з’являється відповідне сприйняття, яке не викликає когнітивного дисонансу. А він міг проявитись, якби політики одягались у дорогі речі, поки народ переживає складні часи, зумовлені повномасштабною війною.

Таку тенденцію можна протиставити представникам влади країни-агресора, де політики носять одяг, який точно не по кишені його народу. А можливо, не по кишені й самій державі.

Міжнародна арена кольорів

Часом українські представники можуть отримувати й схвальні відповіді в цій безслівній комунікації. Наприклад, на ту ж саму зустріч з Володимиром Зеленським Джо Байден одягнув жовто-блакитну краватку, яку можна розцінити як знак солідарності.

Також не можна було не помітити, як поєднались кольори черевиків Олени Зеленської та Джилл Байден під час зустрічі у липні 2022 року. Співпадіння чи продуманий хід — достеменно невідомо. Проте це чітко дало сигнал міжнародній спільноті про взаємне партнерство країн та підтримку України Сполученими Штатами Америки.

Символи не просто про ідентичність як нації, але й про реальність, яка існує.

Своєю чергою, перша леді України завжди виступає обличчям українського народу та неодноразово демонструє нашу приналежність до європейської родини. Про це свідчить її проєвропейський стиль, який разюче відрізняється від того, який сповідували її попередниці. Про це говорить fashion-журналіст Роман Тимофеєв у YouTube-шоу.

Олег Следь додає, що такий зовнішній вигляд Олени Зеленської чітко промовляє світу, а надто європейцям, про приналежність українців до західного світу. При цьому перша леді не забуває про свою ідентичність як українки та поєднує найкращі риси Європи та України.

Це важливо, тому що наша ідентичність не тільки індивідуальна, але й колективна. Тому, коли західні партнери бачать, що українці такі самі люди, як і вони, їм стає легше нас зрозуміти.

Адже спочатку ми сприймаємо людину через проекцію свого досвіду, своїх переживань та травматичних моментів.

Крім того, це допомагає змінити уявлення про нашу націю та позбутися стереотипів, оскільки враження не є сталим. І залежно від того, наскільки людина дозволяє бути собі різною, настільки простіше вона сприйматиме інакшість інших.

Також допомогти порозумітися можуть і класичні кольори, які мають загальноприйняті значення. Наприклад, на початку каденції Володимира Зеленського перша леді досить часто обирала білий колір. Це могло давати світу сигнал про прагнення до миру, оскільки вже на той час війна в Україні тривала.

Та коли розпочалось повномасштабне вторгнення, першу леді можна було побачити у речах, стриманих як за стилем, так і за кольором. Як пояснює Олег Следь, чорний, сірий та інші темні відтінки, які тепер частіше можна побачити у гардеробі Олени Зеленської, з погляду психоаналітики символізують смуток, переживання та складні часи.

Це якщо говорити з психоаналітичної позиції та питання символізму, про який тут більше йдеться.

Символи як моральна підтримка своїх рідних

Давно серед українців можна було почути, що тепер у нас 40-мільйонна родина, тому кожен тут свій. Та таке відчуття може посилити й власна символічна лексика, яка зрозуміла лише українцям.

Скажімо, вишиванка Володимира Зеленського кольору хакі з військовим, танком та БТРом замість звичного орнаменту мала свій посил як для українців, так і для світу.

Малюнок, який був створений білоруською майстринею Руфіною Базловою та втілений українським брендом одягу, промовляв до міжнародної спільноти. Ба більше — він кричав про те, що війна в Україні триває й українцям необхідна допомога.

Водночас наявність української символіки, такої як Тризуб, прапор та елементи традиційної вишивки, нагадував про ідентичність. Колір хакі водночас нагадував українцям, що президент поряд зі своїм народом у складний період для країни, який поставив усіх практично в однакові умови.

Та не менше значення несе й одяг митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Найбільш наповненим символічно був образ священнослужителя під час історичного богослужіння у Лаврі.

Про це розповідає дослідниця українського орнаменту, провідна співробітниця Центру фольклору та етнографії університету Шевченка Анжеліка Рудницька Українській правді.

Експертка теж зауважує значення кольорів. Наприклад, в одязі Епіфанія було присутнє класичне поєднання кольорів. Тож білий символізує чистоту, світло та безмежжя. Чорний — про самозречення та тугу за загиблими. А червоний говорить про торжество життя та любові, а також кров, яку було пролито у боротьбі за свободу.

Без слів зрозуміло, хто є духовним провідником нації, яка нині виборює свободу, незалежність, відстоює свою ідентичність.

Мистецтвознавиця та лекторка Діана Клочко додає в ефірі Радіо Культура, що використання червоного і чорного також апелює до культури, пов’язаної з традицією національного спротиву.

Також на цьому вбранні митрополита можна помітити восьмикутну зірку, яка є символом світобудови та перемоги над хаосом. Крім того, вона є традиційною для української орнаментики та є символом Різдва.

Зірка зв’язує в собі усі сторони світу і є знаком гармонії.

Також мають значення й окремі фігури, які могли здатись незначними. Наприклад, вишиті ромби, що розділені на квадрати, символізують плодючу землю. А ось хрести мають більш зрозуміле значення — порятунок душі.

Та найважливішим залишається знак одвічно, який символізує безкінечність життя, яке не здатні знищити жодні темні сили. Тож саме він нагадує, що хоч які будуть зовнішні впливи — світло переможе темряву.

Та найважливіші наразі люди в нашій країні — наші захисники. Про їхній стиль чи одяг годі й говорити, адже їхні вчинки промовляють гучніше, ніж будь-які промови. Однак не всі мають право носити обладунки наших оборонців. Читай, чому цивільним не можна носити військовий одяг.

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