Когда одежда разговаривает: что произносят самые громкие образы украинских представителей и как работает “гардеробная политика” в психологии

Все начиналось с небольших кусочков, не слишком напоминающих одежду. Но именно с давних времен берет свое начало история моды.

Каждый выбирал более близкую ему функцию одежды, но она всегда оставалась социальным элементом. Кто-то стремился прикрыть обнаженности, кому-то был важен собственный комфорт, определенные элементы должны были быть теплыми и удобными.

Но чем дальше человечество заходило в своем развитии, тем чаще одежда начала играть роль слов, а определенные образы говорили аудитории целые речи.

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Дизайнеры начали вносить новые смыслы в свои коллекции, а политики использовали отдельные элементы, аксессуары и даже цвет как неотъемлемую часть собственных выступлений. И пока звучали слова, не всегда имевшие прямое значение, обычная брошь могла выразить более громкую и однозначную позицию личности.

Одежда продолжает выполнять свою функцию доспехов для политических сдвигов даже во время войны. Казалось бы, что именно сейчас, когда на фронте пылают с новой силой битвы за жизнь, нет смысла говорить о футболках или платках. Подумать только, даже президент страны сменил официальный стиль на более простой!

Впрочем, как полномасштабная война повлияла на каждого человека в нашей стране: от его самовосприятия до стиля одежды, так и простые, казалось бы, вещи способны внести коррективы в ход войны. Не зря же существует эффект бабочки, согласно которому мельчайшая вещь способна изменить ход истории.

Поэтому Вікна собрали аналитику от стилистов, определивших, о чем говорит одежда представителей Украины на международной арене. Также с психологом и психотерапевтом Олегом Следем мы разобрались, как внешний вид политиков влияет на настроения в обществе и психоэмоциональное состояние рядового украинца.

От костюмов к патриотическим футболкам и тактической одежде

Жестокие битвы за нашу независимость начались еще в 2014 году, но именно полномасштабная война в 2022 году заставила многое кардинально измениться. Так, президент Украины, ранее одевавшийся только в соответствии с дресс-кодом, сменил костюмы и белые рубашки на тактическую одежду цвета хаки.

Как признавался Владимир Зеленский в интервью для издания ZDF, в начале полномасштабной войны у него было всего несколько футболок, которые носил по очереди. Вскоре это заметили военные и магазины тактической одежды и начали передавать президенту подарки. Благодаря этому у президента Украины сейчас около 20 футболок.

Военные это увидели и начали передавать мне футболки. Затем начали наши украинские производители и модельеры. Всем хотелось, чтобы их футболка была на мне.

Несмотря на то, что Владимир Зеленский имеет право вместо тактической одежды носить военную форму по закону, он не злоупотребляет своими возможностями. Также на это имеет право и министр обороны Алексей Резников, но он, как и президент, отдает предпочтение патриотическим футболкам и сочетает их с тактической одеждой.

Такой выбор удобных элементов гардероба может свидетельствовать не только о практичности и стремлении соответствовать духу военного времени. Ведь с началом полномасштабной войны большинство украинцев забыли об официальной, красивой и подчас неудобной одежде, а ей на смену пришли обычные спортивки.

Психолог и психотерапевт Олег Следь отмечает, что когда президент страны одевается так же, как и его народ, это создает ощущение объединения и сближения. Таким образом, чувствуется контакт и понимание, что все на одной волне.

Это в определенной степени не создает психоэмоциональную пропасть. Создается впечатление, что все сейчас об одном — переживаниях, ситуации, реальности. Думаю, это дает своеобразный знак, что я вас понимаю.

Сами же патриотические футболки, которые выбирают как рядовые украинцы, так и представители руководства страны, стали не только веянием моды. Они также являются проявлением желания человека найти свою принадлежность к определенной группе, то есть объединиться со своими, найти украинцев и разделить с ними свои чувства.

Подобный символизм иногда является ориентиром для ощущения внутренней опоры для психоэмоционального состояния.

Олег Следь уверяет, что человеку важно видеть, что что-то совпадает с его внутренними ощущениями. Таким образом, он выстраивает внутренние опоры, помогающие ему выдержать сложные испытания.

Также простой стиль президента может работать еще и как отражение, то есть давать понимание, что человек, одевающийся, как он, имеет столько же власти над ситуацией, сколько и он.

Это возможность отождествить себя с президентом и ощутить свою власть.

Отождествить президента можно и с украинскими защитниками, но не проводить полное слияние этих фигур. То есть глава страны предстает перед украинцами одновременно простым гражданином, отцом, имеющим власть, и защитником, работающим ради защиты независимости.

Преимущественно Владимир Зеленский выбирает бренды тактической одежды, которые производят предметы гардероба для спорта и активного отдыха, например, охоты или рыбалки. Выбирает, что одевать, президент тоже сам, чем тоже значительно приближается к народу.

Сами же украинцы, в свою очередь, стремятся стать ближе к главе государства. Об этом свидетельствует уровень продаж элементов гардероба, которые надевал на себя президент. К примеру, куртку отечественного бренда тактической одежды, которую Владимир Зеленский выбрал для поездки в освобожденный Херсон, раскупили в тот же день, когда президент появился на публике.

И такое подражание характерно даже для иностранцев, стремящихся стать ближе к образу президента несокрушимой страны. Такого рода тенденции помогают не только лучше найти общую речь и ментально сблизиться с западными партнерами, но и в очередной раз помочь украинским военным.

К примеру, продажа оливковой флисовой кофты президента Украины, которую он надевал на встречу с премьер-министром Великобритании в апреле 2022 года. На аукционе Christie’s в Лондоне она была продана за $111 тыс.

Стиль кэжуал — нарушение дресс-кода или подтверждение слов

Первая за время полномасштабной войны поездка президента Украины Владимира Зеленского была за границу на встречу с президентом США Джо Байденом. Но вместо традиционного для таких случаев костюма и белой рубашки он выбрал брюки карго цвета хаки и свитшот с трезубцем.

Критики главы нашего государства сразу осудили его за нарушение протокола, которое ярко бросалось в глаза на фоне темно-синего костюма Джо Байдена. Также, на первый взгляд, не всегда придерживается дресс-кода и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако Олег Следь отмечает, что “гардеробная политика” оправдана с психологической точки зрения. Дело в том, что если бы украинские представители, рассказывающие о жестокой войне в Украине и просящие помощи, были бы одеты в брендовые и дорогие вещи, им было бы сложно поверить.

На это могут отреагировать с определенным недоверием и сомнениями, действительно ли этот человек говорит правду.

Сами же политики, несмотря на то, закладывают ли они в свой внешний вид такой подтекст, проводят параллель между собой своим народом. То есть перед западными партнерами предстают действительно как люди, представляющие рядовых граждан Украины — со своими болями, переживаниями и проблемами.

Словно говорят: “Я в одной ситуации с народом. Я — этот народ”. Как простой гражданин, тоже находящийся в затруднительном положении, в тяжелых психоэмоциональных переживаниях.

Таким образом, появляется соответствующее восприятие, не вызывающее когнитивного диссонанса. А он мог проявиться, если бы политики одевались в дорогие вещи, пока народ переживает сложные времена, обусловленные полномасштабной войной.

Такую тенденцию можно противопоставить представителям власти в стране-агрессоре, где политики носят одежду, которая точно не по карману их народу. А может быть, не по карману и самому государству.

Международная арена цветов

Иногда украинские представители могут получать и положительные ответы в этой бессловесной коммуникации. Например, на ту же встречу с Владимиром Зеленским Джо Байден надел желто-голубой галстук, который можно расценить как знак солидарности.

Также нельзя было не заметить, как объединились цвета туфель Елены Зеленской и Джилл Байден во время встречи в июле 2022 года. Совпадение или продуманный ход — неизвестно. Однако это четко дало сигнал международному сообществу о взаимном партнерстве и поддержке Украины Соединенными Штатами Америки.

Символы — не просто об идентичности как нации, но и о существующей реальности.

В свою очередь, первая леди Украины всегда выступает лицом украинского народа и неоднократно демонстрирует нашу принадлежность к европейской семье. Об этом свидетельствует ее проевропейский стиль, поразительно отличающийся от того, которого придерживались ее предшественницы. Об этом говорит fashion-журналист Роман Тимофеев в YouTube-шоу.

Олег Следь добавляет, что внешний вид Елены Зеленской четко говорит миру, а особенно европейцам, о принадлежности украинцев к западному миру. При этом первая леди не забывает свою идентичность как украинки и сочетает лучшие черты Европы и Украины.

Это важно, потому что наша идентичность не только индивидуальная, но и коллективная. Поэтому, когда западные партнеры видят, что украинцы такие же люди, как и они, им становится легче нас понять.

Ведь сначала мы воспринимаем человека через проекцию своего опыта, своих переживаний и травматических моментов.

Кроме того, это помогает изменить представление о нашей нации и избавиться от стереотипов, поскольку впечатление не является устойчивым. И в зависимости от того, насколько человек позволяет быть себе разным, настолько он проще будет воспринимать других.

Помочь найти общую речь могут и классические цвета, имеющие общепринятые значения. К примеру, в начале каденции Владимира Зеленского первая леди довольно часто выбирала белый цвет. Это могло давать миру сигнал о стремлении к миру, поскольку уже на то время в Украине длилась война.

Но когда началось полномасштабное вторжение, первую леди можно было увидеть в вещах, сдержанных как по стилю, так и по цвету. Как объясняет Олег Следь, черный, серый и другие темные оттенки, которые теперь чаще можно увидеть в гардеробе Елены Зеленской, с точки зрения психоаналитики символизируют печаль, переживания и сложные времена.

Это если говорить с психоаналитической позиции и вопроса символизма, о котором здесь больше идет речь.

Символы как моральная поддержка своих родных

Давно среди украинцев можно было услышать, что теперь у нас 40-миллионная семья, поэтому каждый здесь свой. Но такое ощущение может усилить и собственная символическая лексика, понятная только украинцам.

Так, вышиванка Владимира Зеленского цвета хаки с военным, танком и БТРом вместо привычного орнамента была наделена своим посылом как для украинцев, так и для мира.

Рисунок, созданный белорусской мастерицей Руфиной Базловой и воплощенный украинским брендом одежды, был обращен к международному сообществу. Более того, он кричал о том, что война в Украине продолжается и украинцам необходима помощь.

В то же время, наличие украинской символики, такой как трезуб, флаг и элементы традиционной вышивки, напоминало об идентичности. Цвет хаки напоминал украинцам, что президент рядом со своим народом в сложный период для страны, который поставил всех практически в одинаковые условия.

Но не меньшее значение несет и одежда митрополита Киевского и всей Украины Эпифания. Наиболее наполненным символически был образ священнослужителя во время исторического богослужения в Лавре.

Об этом рассказывает исследовательница украинского орнамента, ведущая сотрудница Центра фольклора и этнографии университета Шевченко Анжелика Рудницкая Украинской правде.

Эксперт тоже отмечает значение цветов. Например, в одежде Эпифания присутствовало классическое сочетание. Белый символизирует чистоту, свет и безграничность. Черный — о самоотречении и тоске по погибшим. А красный говорит о торжестве жизни и любви, а также о крови, которая была пролита борьбе за свободу.

Без слов понятно, кто является духовным проводником нации, которая сейчас борется за свободу, независимость, отстаивает свою идентичность.

Искусствовед и лектор Диана Клочко добавляет в эфире Радио Культура, что использование красного и черного также апеллирует к культуре, связанной с традицией национального сопротивления.

Также в нарядах митрополита можно заметить восьмиугольную звезду, которая является символом мироздания и победы над хаосом. Кроме того, она традиционна для украинской орнаментики и является символом Рождества.

Звезда связывает все стороны мира и является знаком гармонии.

Также имеют значение и отдельные фигуры, которые могли показаться незначительными. К примеру, вышитые ромбы, разделенные на квадраты, символизируют плодовитую землю. А вот кресты имеют более понятное значение — спасение души.

Но самым важным остается знак вечности, символизирующий бесконечность жизни, которую не способны уничтожить никакие темные силы. Именно он напоминает, что какими бы ни были внешние влияния — свет победит тьму.

Но самые важные люди в нашей стране — наши защитники. Об их стиле или одежде и говорить нечего, ведь их поступки говорят громче, чем любые речи. Однако не все имеют право носить доспехи наших защитников. Читай, почему гражданским нельзя носить военную одежду.

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