Поранені, зґвалтовані, вбиті діти… Потужна промова Олени Зеленської на Генасамблеї ООН

Перша леді України взяла участь у заході Боротьба за майбутнє: українські діти у війні. Він відбувся в межах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка триває у Нью-Йорку.

Мета дискусії — донести світу нагальні потреби та проблеми у сфері захисту дітей в умовах повномасштабної війни.

Допоможіть врятувати дітей: промова Олени Зеленської на Генасамблеї ООН

Перша леді України звернулася з промовою:

Зараз також дивляться

— У ці дні виповнюється місяць, як чергова російська ракета, випущена по Чернігову, вбила шестирічну Софійку. Вона проводила вихідний разом із близькими в центрі міста. За кілька днів вона мала йти в перший клас…

Лише за офіційними даними, з початку російського вторгнення в нас загинуло 504 дитини. Ще сотні зазнали травм, які пронесуть через усе життя, — розпочала виступ Олена Зеленська.

Олена Зеленська розповіла, що Росія викрала понад 19 тис. українських дітей, і це лише ті випадки, про які відомо. Насправді їх значно більше. Наразі Україні вдалося повернути усього 386 дітей.

Усім дітям у Росії розповідали одне: що вони нікому не потрібні, що вони не потрібні батькам, своїй країні. Їм брехали, аби зруйнувати довіру до близьких, до себе, до Батьківщини. Крім цього їм казали, що вони тепер росіяни, а України ніколи не існувало.

Важливою та болючою темою стало і сексуальне насильство, серед постраждалих — 13 дітей: 12 дівчаток та один хлопчик. Наймолодшій жертві було всього 4 роки. Знову-таки, це лише ті випадки, про які відомо.

Це лише ті випадки, про які постраждалі та їхні близькі наважилися розповісти слідчим. Такий вигляд має нині дитинство в Україні, — сказала перша леді.

Олена Зеленська закликала представників ООН та країни допомогти українським дітям, докласти особистих зусиль.

— Допоможіть отримати дані про дітей, викрадених Росією. Допоможіть зупинити їх асиміляцію та паспортизацію в країні-агресорі, бо це примусово. Допоможіть зупинити допити, катування й ув’язнення дітей у Росії.

Допоможіть зупинити обстріли українських населених пунктів. Допоможіть вивезти дітей з окупованих територій через спеціальні безпечні коридори. І ми закликаємо весь свідомий світ забезпечити для воєнних злочинців покарання.

Олена Зеленська розповіла, коли діти після поранень приходять до тями, вони запитують: “Чому це трапилося зі мною?”. Ніхто не знає, що їм відповісти, бо це питання довіри до світу. І цю довіру потрібно повернути нашим дітям.

Раніше ми розповідали, як минув третій Саміт перших леді та джентльменів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.