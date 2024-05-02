Сколько ракет Циркон, Оникс, Калибр и Х-69 осталось у России: ответили в ГУР

Каждый день враг наносит ракетные и дроновые удары по Украине. В последнее время участились удары баллистическими ракетами по гражданским домам и другой инфраструктуре. Сколько ракет осталось у России — ответили в ГУР.

Сколько ракет осталось у России — в ГУР рассказали

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ответили на запрос издания АрмияInform касательно количества ракет у России.

По состоянию на конец апреля 2024, на вооружении у РФ было около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 Циркон. При этом темпы производства этих ракет — до 10 единиц в месяц.

Также ответили и по количеству других ракет. По ориентировочным данным от ГУР, у России сейчас есть:

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400 крылатых ракет 3M55/3М55М Оникс/Оникс-М;

270 крылатых ракет 3М-14 Калибр;

45 управляемых авиационных ракет Х-69.

В ГУР рассказали, за сколько времени в России производят ракеты. За месяц на российских заводах могут создать до 10 крылатых ракет 3M55/3М55М Оникс/Оникс-М и до 30-40 штук крылатых ракет 3М-14 Калибр.

Дольше всего производят управляемые авиационные ракеты Х-69 — за месяц на российских заводах создают по 1-3 штуки.

В марте глава ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что враг активизирует удары ракетами Калибр по украинским городам. За апрель 2024 российские оккупанты применили более 300 ракет, почти 300 дронов Shahed и более 3200 КАБов против Украины.

Раньше мы рассказывали, чем отличается баллистическая ракета от крылатой.

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